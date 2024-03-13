Milletin kutsalına düşmanlığı aydınlık diye pazarlayanların borusu artık ötmüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde adını milli şairin dergisi Sebilürreşad'dan alan Ankara Ulus'taki kültür ve sanat merkezinin açılışında konuştu. Başkan Erdoğan Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'un da katıldığı törende önemli mesajlar verdi:Bu tarihi binayı Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürerek ülkemize kazandırdık. Burada zihinlerini ve gönüllerini besleyerek kendilerini yetiştirecek evlatlarımızın her biri geleceğin Mehmet Akif adayları olacaktır.Kaybettiğimiz anahtarı son iki asırdır aydınlanma sandığımız bir yerde arıyoruz. Halbuki o anahtar emperyalistlerin ayakları altında ezdiklerini sandıkları paspasın altında.Artık hiç kimse bu ülkede karanlığı 'aydınlık' diye pazarlayamayacak, bu millete cehaleti 'erdem' diye dayatamayacak. Aydınlık köklerimizde var. Ataların 'Yitik kaybedildiği yerde aranır' sözüne kulak vererek, yönümüzü kendi köklerimize döndük. Milletin imanına, ameline, kutsalına düşmanlığı, aydınlık kılıfı altında topluma dayatanların borusu hamdolsun artık eskisi kadar rahat ötmüyor.internetteki birtakım platformların sanal dünyalarına hapsederek, büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.Çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız.MilliMücadele dönemi enzorlu zamanlardı.İşgalcilerin yaptığı propagandalarve ülkegenelinde çıkarılanfitne-fesatlar, milletinzihnini bulandırmaktave direnişi zorlaştırmaktaydı.GenelkurmayBaşkanlığı'nın millimücadelenin ruhunatercüman olacak bir millimarş yazılması talebiböyle ortayaçıktı.