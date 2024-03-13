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Giriş Tarihi: 13.3.2024

Milletin kutsalına düşmanlığı aydınlık diye pazarlayanların borusu artık ötmüyor

Başkan Erdoğan, Ankara’da milli şairin anısına açılan Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışında konuştu: Artık kimse bu ülkede karanlığı aydınlık diye pazarlayamaz

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Milletin kutsalına düşmanlığı aydınlık diye pazarlayanların borusu artık ötmüyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde adını milli şairin dergisi Sebilürreşad'dan alan Ankara Ulus'taki kültür ve sanat merkezinin açılışında konuştu. Başkan Erdoğan Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'un da katıldığı törende önemli mesajlar verdi:
Bu tarihi binayı Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürerek ülkemize kazandırdık. Burada zihinlerini ve gönüllerini besleyerek kendilerini yetiştirecek evlatlarımızın her biri geleceğin Mehmet Akif adayları olacaktır.



Kaybettiğimiz anahtarı son iki asırdır aydınlanma sandığımız bir yerde arıyoruz. Halbuki o anahtar emperyalistlerin ayakları altında ezdiklerini sandıkları paspasın altında.
Artık hiç kimse bu ülkede karanlığı 'aydınlık' diye pazarlayamayacak, bu millete cehaleti 'erdem' diye dayatamayacak. Aydınlık köklerimizde var. Ataların 'Yitik kaybedildiği yerde aranır' sözüne kulak vererek, yönümüzü kendi köklerimize döndük. Milletin imanına, ameline, kutsalına düşmanlığı, aydınlık kılıfı altında topluma dayatanların borusu hamdolsun artık eskisi kadar rahat ötmüyor.




ÇOCUKLARIMIZI KÜRESEL SAPKIN AKIMLARIN ESİRİ YAPMA ÇABALARINI BOŞA ÇIKARACAĞIZ
Gençlerimizi internetteki birtakım platformların sanal dünyalarına hapsederek, büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.
Çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız.

MÜCADELE RUHUNA TERCÜMAN OLDU
MARMARA Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Satan: Milli Mücadele dönemi en zorlu zamanlardı. İşgalcilerin yaptığı propagandalar ve ülke genelinde çıkarılan fitne-fesatlar, milletin zihnini bulandırmakta ve direnişi zorlaştırmaktaydı. Genelkurmay Başkanlığı'nın milli mücadelenin ruhuna tercüman olacak bir milli marş yazılması talebi böyle ortaya çıktı.
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Milletin kutsalına düşmanlığı aydınlık diye pazarlayanların borusu artık ötmüyor
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