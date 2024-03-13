Milletin kutsalına düşmanlığı aydınlık diye pazarlayanların borusu artık ötmüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde adını milli şairin dergisi Sebilürreşad'dan alan Ankara Ulus'taki kültür ve sanat merkezinin açılışında konuştu. Başkan Erdoğan Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'un da katıldığı törende önemli mesajlar verdi:
Bu tarihi binayı Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürerek ülkemize kazandırdık. Burada zihinlerini ve gönüllerini besleyerek kendilerini yetiştirecek evlatlarımızın her biri geleceğin Mehmet Akif adayları olacaktır.
Kaybettiğimiz anahtarı son iki asırdır aydınlanma sandığımız bir yerde arıyoruz. Halbuki o anahtar emperyalistlerin ayakları altında ezdiklerini sandıkları paspasın altında.
Artık hiç kimse bu ülkede karanlığı 'aydınlık' diye pazarlayamayacak, bu millete cehaleti 'erdem' diye dayatamayacak. Aydınlık köklerimizde var. Ataların 'Yitik kaybedildiği yerde aranır' sözüne kulak vererek, yönümüzü kendi köklerimize döndük. Milletin imanına, ameline, kutsalına düşmanlığı, aydınlık kılıfı altında topluma dayatanların borusu hamdolsun artık eskisi kadar rahat ötmüyor.
ÇOCUKLARIMIZI KÜRESEL SAPKIN AKIMLARIN ESİRİ YAPMA ÇABALARINI BOŞA ÇIKARACAĞIZ
Gençlerimizi
internetteki birtakım platformların sanal dünyalarına hapsederek, büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.
Çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız.
MÜCADELE RUHUNA TERCÜMAN OLDU
MARMARA Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Satan:
Milli
Mücadele dönemi en
zorlu zamanlardı.
İşgalcilerin yaptığı propagandalar
ve ülke
genelinde çıkarılan
fitne-fesatlar, milletin
zihnini bulandırmakta
ve direnişi zorlaştırmaktaydı.
Genelkurmay
Başkanlığı'nın milli
mücadelenin ruhuna
tercüman olacak bir milli
marş yazılması talebi
böyle ortaya
çıktı.