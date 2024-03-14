2 bin 945 rakımlı üs bölgesinde iftar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve beraberindekiler ile birlikte Hakkâri Yüksekova'daki 2 bin 945 rakımlı Koç Tepe Üs Bölgesi'nde, Mehmetçik ile beraber iftarını açtı. Daha sonra Hakkâri merkeze gelen Bakan Yerlikaya, "Ramazan ayının ikinci gününü Koç Tepe Üs Bölgesi'nde kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte geçirdik. Onlarla birlikte iftarımızı açtık. Kahramanlardan üs bölge ile ilgili bilgiler aldık. Üs bölgelerimizin bize çok büyük yararları var, üstünlük var. 150 daimi üs bölgemiz, 51 geçici üs bölgemiz var. Koç Tepe 2 bin 945 rakımlı muhteşem bir manzarası var. Hem sınıra yakınlığı hem Şırnak Beytüşşebap yakınlığı ve Hakkâri'den 60 kilometre uzaklıkta oldukça stratejik bir yer. Buradan tüm geçiş güzergâhlarını kontrol altına alıyoruz. Gece gündüz demeden 7/24, 365 gün bütün hava koşullarına rağmen içinde büyük bir teknolojimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gelmiş olduğumuz nokta ve bu üs bölgeler bize büyük bir üstünlük sağlıyor" dedi.