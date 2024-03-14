20 ilde SİBERGÖZ-25 operasyonu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde eş zamanlı olarak Sibergöz- 25 operasyonu düzenledi. Operasyonlarda çok miktarda Türk lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE VURGUN

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Yalova merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya ve Siirt'te operasyon düzenledi.

Sosyal medya platformları üzerinden "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç Vaadiyle Yatırım" paylaşımları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan para talep etmek suretiyle 400 bin Türk Lirası haksız kazanç sağlayarak, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

KAPARO VE DEPOZİTO DOLANDIRICILIĞI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli Denizli, Adana, Gaziantep, Burdur, Mersin, Muğla, Bursa ve Balıkesir'de operasyon düzenlendi.

Oltalama siteleri üzerinden "Kiralık Ev, Ürün Satışı" adı altında ilan vererek "Kaparo/Depozito Bedeli" adı altında 120 müştekiden 5 milyon Türk lirası haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.