‘57. Alay’ için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü Çanakkale'ye uğurlandı. "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibinin Çanakkale'ye uğurlanması dolayısıyla Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törende konuşan Komite Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, 57. Alay'ın anısını yaşatmak için yürüyüşlerine devam ettiklerini söyledi. 57. Alay'ın gösterdiği büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçtiğini ifade eden Yılmaz, "Bu yıl Çanakkale yürüyüşümüzün 14'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. 57 arkadaşımızla yürüyüşümüz devam edecek. Çanakkale'de destan yazan bir alayın yolculuğunu sembolize ediyoruz. Bir kartopu olarak yola çıktık ve koca bir çığa dönüştük. Yürüdükçe Çanakkale'yi anlatıyoruz. Buradan bastonla da gitmeye çalışsak yürüyüşümüz hep devam edecek" dedi