Başkan Erdoğan’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri paylaştı: Hastalara şifa, dertlilere deva olabilmek için ülkemizin dört bir yanındaki sağlık kuruluşlarımızda fedakârca görev yapan 1 milyon 300 bini aşkın sağlık çalışanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Vazife esnasında şehit düşenler başta olmak üzere dar-ı bekaya uğurladığımız arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık ordumuzun her bir mensubuna emekleri için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.