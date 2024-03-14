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Giriş Tarihi: 14.3.2024 21:25

Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri paylaştı: Hastalara şifa, dertlilere deva olabilmek için ülkemizin dört bir yanındaki sağlık kuruluşlarımızda fedakârca görev yapan 1 milyon 300 bini aşkın sağlık çalışanımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Başkan Erdoğan’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri paylaştı: Hastalara şifa, dertlilere deva olabilmek için ülkemizin dört bir yanındaki sağlık kuruluşlarımızda fedakârca görev yapan 1 milyon 300 bini aşkın sağlık çalışanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Vazife esnasında şehit düşenler başta olmak üzere dar-ı bekaya uğurladığımız arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık ordumuzun her bir mensubuna emekleri için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

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Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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