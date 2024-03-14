Çeşme’ye sporda ‘Barselona’ modeli

Türkiye tenis şampiyonu olan ve milli takımda yer alarak uluslararası turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil eden Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, sporda ilçeyi dünyanın tercih edeceği bir konuma yükselteceklerini söyledi.

SPOR ADASI GELİYOR

Türkiye'nin gözde tatil bölgelerinin başında yer alan Çeşme'yi 4 mevsim yaşanabilir hale getirmek için projelerinin hazır olduğunu belirten Tanık, "En önemli projemiz spor adası olacak. Denize sıfır 5 yıldızlı otellerin yer aldığı, rüzgarıyla, sörf, kite sörf, yelken gibi deniz sporlarının yanı sıra; futbol, basketbol, voleybol, tenis, dalış sporları, bisiklet ve daha bir çok alanda Çeşmemiz spor turizmi için de en uygun ilçe. Yerli ve yabancı spor kulüplerinin antrenmana geleceği, uluslararası karşılaşmaların yapılabileceği Çeşmemiz; deniz, kum, güneş turizmine oranla en az 2 kat daha fazla gelir elde edecek" diye konuştu.