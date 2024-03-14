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Giriş Tarihi: 14.3.2024 10:21

Kadın muhtar adayı, 22 erkek adaya karşı yarışacak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bu seçim dönemi peş peşe kadın muhtar adayları çıkmaya başladı. Diyarbakır, Hakkari’nin ardından Van’da da bir kadın aday erkeklere karşı yarışmak için sahaya indi. Tuşba ilçesindeki Kalecik Mahallesi’nin ilk kadın muhtar adayı Leyla Bağlık, 22 erkek adaya karşı yarışıyor. 14 bin kişinin yaşadığı mahalleyi yönetmeye talip olan Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü mezunu Bağlık, "Ev ve iş yerlerini ziyaret ederek seçmenlerimden destek istiyorum. Neden bir kadın muhtar olmasın" dedi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kadın muhtar adayı, 22 erkek adaya karşı yarışacak

Van Tuşba Kalecik Mahallesi'nde ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu. 13 bin 748 nüfuslu ve 8 bin 441 seçmeni bulunan Kalecik Mahallesi'nde Leyla Bağlı 22 erkek adaya karşı yarışacak. Bağlık, "Ev ve iş yerlerini ziyaret ederek seçmenlerimden destek istiyorum. Neden bir kadın muhtar olmasın" dedi.

Van'da muhtarlık seçimlerinin en çekişmeli geçtiği mahallelerden biri de Tuşba ilçesine bağlı 13 bin 748 nüfuslu ve 8 bin 441 seçmeni bulunan Kalecik Mahallesi olacak. Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü mezunu Leyla Bağlık, yerel seçimlerde mahallede 22 erkek adaya karşı yarışacak. Ev ve iş yerlerini tek tek dolaşarak seçmenden destek isteyen Bağlık, esnaf ve vatandaşlara da içinde projelerinin yer aldığı broşür dağıtıyor. Leyla Bağlık, mahallesine 'Kadın eli değsin' diye yola çıktığını, ziyaret ettiği seçmenlerinden büyük destek aldığını belirtti. Bağlık, "22 erkek adayın içinde tek kadın aday olmam benim için gurur verici. Mahallem için güzel düşüncelerim ve projelerim var. Halkım için, milletim için özellikle mahallem için hayata geçireceğim birçok projem var. Mahallemi seviyorum, güzel bir mahallem var. Neden yaşadığım mahallem, kentin en güzel mahallesi olmasın diye bu yola başvurdum. Ev ve iş yerlerini ziyaret ederek seçmenlerimden destek istiyorum. Neden bir kadın muhtar olmasın " dedi.

BÖLGEDE KADIN ADAY YOĞUNLUĞU

Öte yandan, bölgede ilk kez kadın muhtar adaylarının yoğunlukta olması dikkat çekiyor. Feodal yapı nedeniyle bir dönem kadının adının dahi olmadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kadınlar bu seçimlerde adeta gövde gösterisinde bulundu. Diyarbakır, Hakkari'nin ardından Van'da kadın muhtar adayı erkek rakiplerine karşı sahaya indi.

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Kadın muhtar adayı, 22 erkek adaya karşı yarışacak
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