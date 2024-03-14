“Güney Çevreyolu” projesiyle şehir içi trafik rahatlayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt beraberindeki partililerle birlikte 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. Şehir içi trafikle ilgili bir başka çalışmasının da "Güney Çevreyolu" olarak tabir ettikleri projeleri olduğunu belirten Başkan Adayı Küçükkurt, "Güney Çevre yolu projemizi özetle şöyle anlatabiliriz. Alparsan Türkeş Köprüsü'nden şehre doğru girdiniz, sağa döndüğünüz zaman Taşlıdere'ye geldiniz. Taşlıdere bölgesine geldiğinizde karşınızda kayalıklarda yol bitti şehir bitti. Hâlbuki onun arkası Olucak Taşpınar bölgesine çıkan tepenin arkasıdır. Bizim tarihi kent dokumuzun olduğu noktadır. Bugün görüyoruz ki yeri geldiğinde bahsettiğimiz bazı ayağı yere basmayan projeler var. Mesela şehre akvaryum kurmaktan filan bahsediliyor. Tamam, bunlar da belki olabilir ama yine maliyetle bağdaştırmak için söylüyorum" dedi.

KİLOMETRELERCE DAĞLAR DELİNİYOR

"Bir akvaryum kurmanın bedelini 40 ile 60 milyon TL arasında belirleniyor" diyen Başkan Adayı Küçükkurt, "Bu noktadan Taşlıdere'den, Taşpınar'a açılacak tünelin bedeli de buna eşit bir rakamdır. Önceliğimiz şehir içi trafik çözümü için gerekli yatırımı yapmak mı olmalı? Yoksa bu mu olmalı. Türkiye'nin teknolojisi artık bu tünelleri açmak için mevcuttur. Kilometrelerce dağlar deliniyor. Afyonkarahisar Belediyesi o kadarcık mesafeyi bir tünelle birbirine bağlayamayacak mı? Bu tünelin açıldığını göz önünde canlandırdığınızda; Afyonkarahisar hem giriş noktasından hem tarihi kent dokusuna hem Hıdırlık'tan mevcut olan yolun ıslah edilmesiyle birlikte şehrin doğu noktasına bağlanabilecek. Bu da tamamen alternatif bir güzergâh olarak şehir trafiğini çok rahatlatacak. Nasip olursa önceliklerimizden bir tanesi de bu olacak. Allah izin verirse ve o bölgedeki yapılaşmayı da hızlandırabilirsek ki tıkalı damarlarımızı açtığımızda kan akışı sağlanınca her şey düzelecek, güzelleşecek. Bu da trafikte ön gördüğümüz çalışmalarımızdan bir tanesi olacak." şeklinde konuştu.

SAYGI GÖSTEREREK BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ

Göreve seçilmesi durumunda ilk önceliğinin şehir içi trafik sorununun çözümü ikinci önceliğinin de "Kentsel Dönüşüm" projesinin bir an önce hayata geçirilmesi olacağını açıklayan Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, şunları kaydetti: "Afyonkarahisar kentsel dönüşümle ilgili çok zaman kaybetti. Buradaki zaman kaybımız da ne yazık ki devlet kademeleri ile devlet kurumları ile vatandaşımızın arasındaki iletişimin doğru kurulamaması oldu. Afyonkarahisar Belediyesi buradaki iletişimi en doğru şekilde kurabilecek ve yönetebilecek tek kurumdur. Afyonkarahisar Belediyesi bu noktada yük almalı rol almalı ve hemşehrilerimizle Afyonkarahisar'daki kentsel dönüşüm bölgesindeki hak sahipleriyle devlet kurumları arasındaki koordineyi sağlamalıdır."

ÇALIŞMALARIMIZ HAZIR

Koordinasyon sağlandıktan sonra aşılmayacak sorunun olmadığını ifade eden Başkan Küçükkürt, "Bu koordinasyon sağlandıktan sonra hepimiz tekrar göreceğiz ki burada aşılamayacak bir sorun yok. Hemşehrilerimiz emin olsunlar ki, kendi imkânlarına ve mevcut haklarına yönelik birçok alternatif sunacağımız çalışmalarımızda hazır. Şehrimizin değişik noktalarında hazırlayacağımız konutlarla, arsalarla vatandaşlarımıza sunacağımız alternatiflerle insanlarımızı ikna edebileceğimize inanıyoruz. Orada hak sahiplerine yapılacak düzenlemelerle insanlarımızın bu işe gönüllü şekilde katılacağına inanıyoruz. Hemşehrilerimizle bu işler gündeme geldikten itibaren konuşuyor, tartışıyoruz."

PLANLARIMIZ PROJELERİMİZ HAZIR

Başkan Adayı Küçükkurt sözlerine şöyle devam etti: "Bu önerileri de onlardan alarak biz gündemimize dâhil ettik. İnsanlara bir tarafta 'Hayır yaptırmam olmaz. Gelmez gitmez.' demekle öbür tarafta biz bu projeyi hazırladık. Ancak bunu uygulayabiliriz. Bundan başka biz bu yemeği hazırladık. Siz bu yemeği yemeğe mecbursunuz demek arasında birçok alternatif var. Bunları insanların görüşüne bilgisine sunmamız gerekiyor. Biz kentsel dönüşümle ilgili de bu noktada çalışmalarımızı yaparak, hemşehrilerimizin hakkına hukukuna saygı göstererek özellikle onların rızasına saygı göstererek bu işi çözeceğiz. Çözümle ilgili planlarımız projelerimiz hazır. Devlet kademeleri ile hemşehrilerimiz arasındaki köprüyü de yine biz sağlayacağız. Bu konuda bugüne kadar yaşananları göz önünde bulundurduğumuz zaman ne kadar haklı olduğumuzu hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz."

14 MART TIP BAYRAMINI KUTLADI

Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, başta hekimler ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Sağlıklı bir nesil ve sıhhatli bir gelecek için gece gündüz demeden çalışan doktorlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" dedi.