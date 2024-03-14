İBB Başkan adayı Murat Kurum: 31 Mart akşamı biz kazanacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sahada gördükleri heyecanın her geçen gün arttığını belirten Kurum, vatandaşların liyakatsiz yönetimin elinden bir an önce kurtulup İstanbul'un yeniden hizmetle, eserle kavuşmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kurum, her seçimde sahada olduklarını belirterek "Anketlerde 8-10 puan önde olduklarını söylemişlerdi. Bu aralar algı oluşturmak amacıyla yine o tür anketleri piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz. Anketlerde de 1,5-2 puan öndeyiz. Hatta bazı araştırmacıların bunun daha da artacağı, kararsız seçmenin sandıkta tercihini hizmetten yana kullanacağına dair görüşleri var." ifadelerini kullandı.

Kente olan ilgisizliğin İstanbulluları yıldırdığını söyleyen Kurum, İstanbulluların sorunları çözme iradesini ortaya koyacak bir yönetimi beklediğini kaydetti.

Seçimde bir tarafta 5 yıldır sözlerini tutmayan, vaatlerini gerçekleştirmeyen, diğer tarafta ise 81 ilde en zor gününde milletin yanında olmuş, 5 yılda İstanbul'a 350 milyar lira yatırım yapmış bir iradenin oylanacağını söyleyen Kurum, ''O yüzden bu, köprüden önce son çıkış.'' diye konuştu.

Kurum, mevcut CHP'li yönetimin 115 bin konutun dönüştürüleceğini vadettiğini ancak 5 bin 489 konutu dönüştürdüğünü belirterek göreve geldiklerinde vatandaşlarla el ele verip hızlı şekilde yerinde ve gönüllü dönüşümü sağlayacaklarını kaydetti.

''5 yılda 650 bin konut vaadinin gerçekleştirilemeyeceği'' söylemlerinin hatırlatılması üzerine Kurum, depremlerin ardından yürüttükleri çalışmaları detaylıca anlattı.

Kurum; Elazığ, Malatya, Giresun ve İzmir depremlerinde 46 bin konutu yapıp vatandaşlara teslim ettiklerini, 81 ilde 365 bin sosyal konutun, İstanbul özelinde de 173 bin kentsel dönüşüm konutunun görülebileceğini söyledi.

Murat Kurum, ''İstenirse her şey yapılır, milletimiz bunu çok iyi biliyor. Bunlar, istedikleri şeylere kaynak bulmayı, reklam bütçesine deprem bütçesinin 2 katı harcamayı, 2 günlük konsere 550 milyon lira harcamayı çok iyi biliyorlar.'' dedi.