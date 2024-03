Kalpsiz vücut, şırnak ve Mardin’siz Türkiye olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı ile Mardin 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki mitinglerde on binlerce vatandaşa hitap etti:Geçtiğimiz 21 yılda vatan topraklarının her karışına ter akıttık. Ülkenin her bireyinin hayatına olumlu yönde dokunduk. Yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitlerinden biri de Şırnak'tır. Gerçi, Şırnak ile aramıza girmek için her yolu deneyenler de oldu. Sadece Şırnak ile değil bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Halbuki kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnak'sız, Mardin'siz, Diyarbakır'sız bir Türkiye olmaz.Geri kalmışlık sadece bu bölgenin değil belli bir kesim dışında milletimizin tamamının, ülkedeki her şehrin kaderi yapılmak istendi. Tek parti faşizmi hem maddi mahrumiyetleriyle, hem manevi eziyetleriyle bu anlayışın en başta gelen temsilcisiydi. Rahmetli Menderes bu gidişe dur diyen ilk lider olarak milletimizin önüne yeni bir ufuk açtı. Darbeler, cuntalar ve vesayetler devriyle bu ufuk sürekli karartılmak istenmişse de milletimiz kazanımlarına hep sahip çıktı. Millet bununla kalmadı, yakaladığı her fırsatta tercihini milli iradenin güçlenmesinden yana yaparak kazanımlarını adım adım ileriye taşıdı. Dolayısıyla bir döneme damgasını vuran faşizan uygulamalar sizlerle birlikte bu ülkenin inancına, kültürüne, değerlerine sahip çıkmak isteyen tüm insanların başına musallat oldu.Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmi ile bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkenin başına bela edilen karanlık bir senaryonun maşalığını yaptı. 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimi ile içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla biz işte bu sinsi oyunu bozduk. Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoru ile etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz. Terörü bitirdik, huzuru getirdik. Hamdolsun emeklerimizin karşılığını alıyoruz.Dahadüne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek için bize uçağından tankına, helikopterinden radarına envai çeşit savunma sanayii ürünü pazarlayanlar şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar. Yıllarca ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz hammadde kaynağı olarak gördüler. Biz oyunu tersine çevirdik. İstikrar ve güven iklimimizin zarar görmesine engel olursak, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarsak fitneciler aramıza giremez.bakmayın felaket tellallığı yapanlara. Türkiye'nin önü de ufku da bahtı da açıktır. Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mâni olamayacak. Artık sadece daha kararlı değil aynı zamanda daha güçlüyüz. Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden yüklerden kurtuldukça ülkemizi geliştirme, milletimizi zenginleştirme yolunda daha hızlı ilerliyoruz. Ülkemizi demokrasisiyle, altyapısıyla, ekonomisiyle, sosyal destekleriyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına dahil etmeye az kaldı. İnşallah bunu başaracağız.Kendimizi gelip geçici sıkıntıların girdabına kaptırıp elimizdekinin değerini bilmezsek Hakk'ın huzuruna vardığımızda mahcup oluruz. Çoğu yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı, eleştirdiklerinin yerine daha iyisini koymak değildir. Bunların gayesi ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga, terör günlerine döndürmek. Türkiye'nin geleceği için en küçük hayalleri, vizyonları, programları olmayanların heybesindeki tek malzeme budur.Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da yeni petrol arama alanlarımız arasına girdi, boş durmuyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Şırnak'ı madenleriyle, jeotermaliyle, güneşiyle, rüzgârıyla ülkemizin önde gelen enerji üslerinden biri yapmaya kararlıyız. Gabar'da günlük petrol üretimi 37 bin varili geçti, yıl sonu hedef ise günlük 100 bin varil.Daha düne kadar terör yüzünden kimsenin giremediği yerlerde insanımız huzur içinde yaşıyor, geziyor, dolaşıyor. Bir dönem adı korkuyla anılan Cehennem Deresi'nde cam ve ahşap seyir terasları, yürüyüş parkurları kuruluyor. Nereden nereye...kendi evlerimizde, yuvalarımızda oruçlarımızı tutar, ibadetlerimizi eda ederken yakın uzak coğrafyamızda durum hiç iç açıcı değil. Her an başlarına bir şey gelme endişesiyle yaşamak, iftarını açacak bir lokma bulabilmek umuduyla koşturmak zorunda kalan insanların Allah yardımcısı olsun diyoruz. Sahip olduğumuz huzurun, nimetin şükrünü ifa etmek için ramazan ayı önemli bir fırsat.Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Biri "DEM varsa olmaz" diğeri "DEM'siz olmaz" diyor. Ötekisi çıkıyor belediyeleri beraberce yöneteceğiz diyerek posta koyuyor. Tüm bu skandallar yaşanırken CHP Genel Başkanı'nı kimse takmıyor ya da mikrofonu eline geçiren kendisine had bildiriyor. Tutarsızlık paçalarından akıyor.Bizim ne 30 yıllık belediyecilik geçmişimizde ne de 21 yıllık iktidarımızda oy tercihinden ötürü vatandaşa ayrımcılık yapmak yoktur. Herkese hizmet etmek görevimizdir. Bizi sevsin sevmesin herkesin hizmetkârıyız. Bize efendilik yakışmaz, bize hizmetkârlık yakışır. Hukukun dışına çıkan olursa yasal zeminde tedbirler alınır. Ama bu vatandaşı hizmetten yoksun bırakma şeklinde olmaz.Kürtler adına onları istismar edenler de dalavereler karşısında tek bir cümle kurmuyor, kuramıyor. Madalyonun öbür tarafında da tablo aynı yani. Seçmenini savunamayacak kadar acziyet içindeler. Söz konusu CHP olunca kuyruklarını kıstırıp olay yerinden kaçmayı tercih ettiler. Her türlü demokrasi atılımına karşı çıkanlar bunlar değil miydi? Sessiz devrim gerçekleştiren bize karşı çıkan bunlar değil miydi? Aramızı bozmaya çalışanlar bunlar değil miydi? Şimdi CHP karşısında üç maymunu oynuyorlar.Türkiye olarak Filistin'e destek veren, İsrail'e en çok tepki veren ülkelerden biriyiz. Gemi ve uçaklarla Gazze'ye 40 bin tondan fazla yardım sevk ettik. Bugüne kadar 900'den fazla kanser hastası ve yaralı Filistinli kardeşimizi aileleriyle birlikte ülkemize getirdik. Yani ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu Filistinli kardeşlerim biliyor. Ağır bedeller ödediğimiz Gazze konusunda kimi çevrelerin mesnetsiz ifadelerine rastlıyoruz. Hamas'a terör örgütü diyen CHP'lilerin listelerinden Meclis'e girenler Filistin konusunda bize ders veremez. Kim "Gazze için bir şey yapmadılar" diyorsa yalan söylüyordur.BaşkanErdoğan'ı Şırnak ve Mardin mitinglerinde alana götüren otobüs Türk bayrakları sallayan vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle sık sık durduruldu. Vatandaşları selamlayan Erdoğan, otobüsten çocuklara oyuncaklar dağıttı.