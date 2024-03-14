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Giriş Tarihi: 14.3.2024 12:09

Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak programının ardından polisleri taşıyan otomobil ile karavanın çarpıştığı kazada şehit düşen 2. polis memuru İlker Duran'ın (31) acı haberi Kayseri’deki ailesine verildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’ye şehit ateşi düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Şırnak programının ardından polisleri taşıyan otomobil Cizre- Nusaybin kara yolu Çığır köyü mevkisinde Almanya uyruklu K.D yönetimindeki karavan çarpıştı. Kazada, Şırnak'ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti. Polis memurları O.K. ve İlker Duran ise yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan İlker Duran da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit Duran'ın şahadet haberi Kayseri'deki babası Zafer ve annesi Sıdıka Duran'a verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehit İlker durak, Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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Kayseri'ye şehit ateşi düştü
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