‘Kimyasal silah’ ve ‘TSK Suriye’deki camileri yıktı’ yalanı! PKK’lı terörist itiraf etti: Bana zorla söylettiler

"EYLEM BİRİMLERİ" KURMUŞLAR

E.K. 2015 yılında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın talimatıyla örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığını, bu yapılanmada gruplar halinde "eylem birimleri" kurulduğunu ifade etti.

Yapılanmanın başında Hizni kod adlı Hüseyin'in bulunduğunu ve onun zorlaması ile eylem birimine katıldığını belirten E.K, "Hizni, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümü olduğunu bildirerek bize 15 Şubat'ta eylem yapma emri verdi. Bu kapsamda molotofkokteyli yapmamız için benzin ve havai fişek almamız gerektiğini söyleyip bize para dağıttı. Hizni, mahalledeki eylemlerin organizasyonunu yapıyordu." ifadesini kullandı.

Daha sonra PKK'ya katılmaya karar verdiğini belirten E.K. şöyle devam etti:

"Mahallede terzilik yapan Z.E. 'Beni uzaktan takip edin' diyerek beni bir eve götürdü. Yanımıza cep telefonu ve kimliğimi almamamı söyledi. Z.E. bana, 'Bu evden hiçbir yere ayrılma, evin penceresinden dışarı dahi bakma ve beklemede kal' dedi. Ben bu evin örgütün kentteki milis evi olduğunu anladım. Ben bu evde kaldığım 3 gün boyunca yüzü kapalı olan bir kadın gizlice evin ihtiyaçlarını bırakıyordu. Bu kadın bana 'Gideceğin yer çok güzel, örgüt iyidir, örgüt için savaşacaksın' diyordu. Üçüncü günün sonunda Z.E. yanında bir kadınla bu eve geldi. Bu kadın benim tüm kimlik bilgilerimi küçük bir kağıt parçasına yazarak bu kağıdı küçük bir hap şekline gelinceye kadar iyice katladı. Daha sonra bu kağıdı sigara poşetine sarıp çakmakla yakmak suretiyle mühürledi. Ayrıca içini boşalttığı bir ceviz tanesinin içine bu kağıdı yerleştirdi. Bana 'Ceviz içindeki kağıdı sakın açma, bu cevizi Diyarbakır HDP il binasında bulunan Eylem kod adlı kişiye teslim edeceksin, uygulama noktasında polis ya da jandarma aramasına takılırsan kağıdı yut, sakın polisin eline geçmesine izin verme, Z.E. ve saklandığın evden bahsetme' talimatını verdi. Daha sonra Diyarbakır için aldıkları otobüs biletini bana verdi. Bu kadın bana 'Kesinlikle örgütten kaçma, örgüte ihanet etme, sakın geri gelme' telkininde de bulundu."