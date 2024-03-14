Kökten: Sorunların çözümü için bu yola çıktık

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda S.S. Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Şirketleri Taşıma Turizm Eğitim İşletme Kooperatifi Başkanı Celal Yıldız ve firma temsilcileri katıldı. Yamaç paraşütü firması sahiplerinin sorunlarını dinleyen Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, bölgede hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler verdi.

KÖKTEN "ÖLÜDENİZ'E ALTERNATİF YOL SON İMZADA"

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten yaptığı konuşmada, "Sizlerle terazinin aynı tarafındayız. Karşınızda siyasetçi yok, sizinle aynı sektörde faaliyet gösteren bir arkadaşınız var. Sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak, değerlendirmelerde bulunacağız. Teleferik merkezinin arkasından Kıdrak'a olan bağlantı yolu şuanda son imzada. Başkası biz yapacağız dese de inanmayın. Yanılmıyorsam 2021 yılında Orman İşletme Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvuru yapılmış. 2023 yılında dilekçe iade edilmiş. Yolun ne amaçla yapılacağı, nereden başlayıp nerede biteceği belirtilmemiş. Gerekli çalışmaları yapılıp, altı doldurulmamış. AK Parti Muğla Milletvekilimiz Sayın Yakup Otgöz ile alternatif yol çalışmasını projelendirdik ve bakanlıkta son imzayı bekliyor. Hizmetin siyaseti olmaz. Kimin döneminde yapılırsa yapılsın" dedi.

PARAŞÜTÇÜLER "SORUNLARIMIZI BİLİYORSUNUZ"

S.S. Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Şirketleri Taşıma Turizm Eğitim İşletme Kooperatifi Başkanı Celal Yıldız açıklamasında, "Babadağ'da yaşadığımız sorunları yakından biliyorsunuz. Sahildeki fiziki yapılarla olan sıkıntılarımız hakkında bilgi sahibisiniz. Geçen yıl o binalar yüzden 2-3 tane ölümlü kaza oldu. Bilet alım esnasında ve Ölüdeniz merkezde trafikte problem yaşıyoruz. Bazı sokakların trafiğe kapatılması gerekiyor. Paraşütçülerimiz trafik sıkışıklığı nedeni ile müşterileri ile birlikte bir saatte Ölüdeniz'den çıkış yapamıyorlar" diye konuştu.