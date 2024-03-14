MSB duyurdu! Son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

- İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı ve Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor,

- Yine, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 125'inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor,

- 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde egemenlik ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Öte yandan, gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için fedakârca görev yapan asker ve sivil tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

Değerli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;

- Son bir haftada 63 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

- Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 229'u Irak'ın, 353'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 582 olmuştur.

Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır.