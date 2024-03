AK Parti’nin Esenyurt adayı Hamit Öncü, Gençlik Meclisi ile bir araya geldi

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençlerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulundular. SABAH'a konuşan AK Parti Esenyurt başkan adayı Hamit Öncü, "Esenyurt kent konseyi gençlik Meclisi üyesi gençlerimizle aydınlık yarınlar için fikir alışverişinde bulunduk. Onların yenilikçi anlayışla ilerleyen modern projelerine kulak verip bizlere sundukları fikirleri tek tek not aldık. Başkan Polat Berkay Bozkurt ve katılım sağlayan tüm kardeşlerimize teşekkür ederim. Azmi ve çalışkanlığıyla bizleri her zaman gururlandıran gençlerimizin her zaman fikirlerini ihtiyacımız var. Yeni Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde onlara çok ihtiyacımız olacak, onlar aydınlık geleceğimizin yarınlarıdır, onları çok önemsiyoruz." dedi.

Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Polat Berkay Bozkurt ise, "AK Parti başkan adayı Sayın Hamit Öncü'nün ziyaretlerinden dolayı memnun olduk. Esenyurtumuzun yarınları için kafa yoran gençler olarak her zaman Esenyurt'ta hizmet edenlerin yanında olduk, olacağız. Bizimde tüm istediğimiz daha iyi bir Esenyurt" diye konuştu.