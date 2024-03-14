Şehit polisin hem doğum günüydü, hem de mezuniyetin yıl dönümüydü

Kaza, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında Cizre Nusaybin Karayolu Çığır Köyü mevkinde Nusaybin istikametine seyir halinde olan Almanya uyruklu K.D yönetimindeki karavan ile aynı yönden gelen polis ekibini taşıyan otomobil çarpıştı.

Kazada Şırnak'ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti. Polis memurları İlker Duran ve O. K. yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan İlker Duran, buradan Ankara'ya sevk edildi. Duran, Ankara'da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

HEM DOĞUM GÜNÜNDE HEM DE POLİS OLDUĞU TARİHTE ŞEHİT OLDU

*Şehit Polis Memuru Fırat Der için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, şehit polis memurunun silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Fırat Der'in naaşının alana getirilmesinin ardından öz geçmişi okundu.

Öz geçmişinde 13 Mart 1990'da Kars'ta dünyaya geldiği belirtilen Fırat Der'in, doğum günüyle aynı tarih olan 13 Mart 2017'de de Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden mezun olarak Ankara'da göreve başladığı, ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandığı belirtildi. Evli olan şehit Fırat Der'in cenazesi edilen duaların ardından memleketi Denizli'nin Sarayköy ilçesinde gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.