Tunç Soyer’den Yıldız’a destek var Tugay’a yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyince CHP Genel Merkezine ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'a tavır aldı. Bugüne kadar Cemil Tugay'la birlikte hiçbir propaganda çalışmasına katılmayan Soyer, geçtiğimiz hafta İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına destek verdi.

1 GÜN 1 DAKİKA BİLE YANINDA DURMADI

Yaşananlar CHP'nin İzmir büyükşehir adayı Tugay'ı kızdırdı. Tugay katıldığı bir etkinlikte Soyer için "Dünden beri içim acıyor. Burada bir gün bir dakika bile yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor" ifadelerini kullandı. Tugay ayrıca adaylığı açıklandıktan sonra yaptığı görüşmede Soyer'in kendisi ile birlikte fotoğraf çekilmek istemediğini de söyledi.

DAVETLİ OLMASINA RAĞMEN HİÇBİR AÇILIŞIMIZA GELMEDİ

Tugay'ın eleştirilerine yanıt veren Soyer, Tugay ve ekibi ile iki kez belediyenin durumu ve devam eden projeler hakkında brifing vermek için randevulaştıklarını fakat her seferinde Tugay'ın program yoğunluğunu gerekçe göstererek randevuları tek taraflı iptal ettiğini söyledi. Soyer ayrıca Tugay'ın son dönemde büyükşehir belediyesi tarafından yapılan açılışlara davetli olmasına rağmen katılmadığını da belirtti.

ANLAMAKTA ZORLANIYORUM

Soyer, "İzmir'e destek vermemesi, İzmir'de kendisi açısında telafi edemeyeceği bir tahribat yaratır." Diyen Özgür Özel için de "Ben aday belirleme aşamasında da aday belirlendikten sonra da sahadan hiç çekilmedim. Partimin bir neferi olarak görev süremin son saatine kadar da sahada başarısı için çalışmaya devam edeceğim. Ancak genel başkan seçildikten sonra bir kez bile partisinin üçüncü büyükşehir belediye başkanlığı makamını ziyaret etmeyip, hiçbir açılış törenimize katılmayıp bu sözleri söylenmiş olmasına şaşırıyorum. Üstelik katıldığı her televizyon programında memnuniyetsizlik veya başarısızlık nedeniyle değiştirdiğini söylediği bir başkandan seçim ortamında kendi belirlediği adaya destek istemesini de anlamakta zorlanıyorum" diye konuştu.

BİRARAYA GELDİLER AMA…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunç Soyer'le aralarındaki buzları eritmek, CHP Büyükşehir Adayı Cemil Tugay'a destek vermek amacıyla önceki gün İzmir'e geldi. Özel, Soyer ve Tugay üçlüsü seçimlere 19 gün kala objektiflere ilk kez iş dünyası ile gerçekleşen buluşmada birlikte poz verdi. Soyer konuşmasını yaptıktan sonra Genel Başkan Özgür Özel konuşurken salondan Kütahya'daki halasının rahatsızlığını gerekçe göstererek ayrıldı. Özel de Soyer'in toplantı öncesi mazeretini belirtip kendisinden izin istediğini söyledi.

ÖZEL'İN PROGRAMLARINA EŞLİK ETMEDİ

Bu arada Kütahya'ya gitmek üzere 2 gün süreyle izin alan Soyer CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de 2 gün süren programlarına da eşlik etmedi. Dün akşam itibariyle Özel kentten ayrıldı.

TUGAY'A YOK YILDIZ'A VAR

Tam Soyer, Özel ve Tugay arasındaki buzlar eridi denirken Soyer'den yeni bir hamle geldi. Soyer dün akşam partisinin Çiğli Adayı Onur Emrah Yıldız'a destek vermek amacıyla sahaya indi. Şirintepe'deki etkinlikte konuşan Soyer, Çiğlili'lerden eski İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanı Onur Emrah Yıldız için destek istedi. Bu güne kadar Tugay'ın hiçbir propaganda çalışmasına katılmayan Soyer'in eski İZSU bürokratı Çiğli Adayı Onur Emrah Yıldız'ın seçim çalışmasına katılıp destek açıklaması yapması kafa karıştırdı.

MERAK KONUSU OLDU

Yaşananlar kulislerde "Manidar" olarak yorumlandı. Soyer'in seçimlere sayılı gün kala Yıldız'a verdiği desteği meydanlarda Tugay'a da verip vermeyeceği merak konusu oldu.