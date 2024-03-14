Taş ailesiyle iftar yaptılar

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Ali Osman Taş ve ailesiyle iftar yaptı. Eve girişinde aile üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan, "Ben şu anda uzun yoldan geliyorum. Şırnak ve Mardin, buralardan geliyorum" dedi.Anne Buse Taş'a "Üç tane kız mı var?" diye soran Erdoğan, "Evet" yanıtını aldı. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık.Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın."