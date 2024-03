Trabzon’a Otizm Yaşam Merkezi gelecek

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Geçit Mahallesi'nde 36 dönümlük bir alanda Otizm Yaşam Merkezi'ni hayata geçireceğini ifade eden Başkan Genç, "Yerel idareci olarak her zaman dezavantajlı bireylerin toplumda bir nebze de olsa avantajlı duruma gelmesi için gayret ettim. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, ailelerine destek olmak için 'En Mutlu Köy' projesi başta olmak üzere bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Şimdi de Allah nasip ederse Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda Otizm Yaşam Merkezi'ni hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"AİLELERİN EN BÜYÜK ENDİŞESİNİ GİDERMİŞ OLACAĞIZ"

Ortahisar ilçesinin Geçit Mahallesi'nde toplamda 36 dönümlük alanda ve 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak Otizm Yaşam Merkezi'nde otizmli bireylere tüm hayatları boyunca barınma, mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verileceğini ifade eden Başkan Genç, "Şehrimizde otizmli bireylere yönelik ailelerden artan talepler geliyordu. Çok doğal olarak aileler şöyle düşünüyor. 'Benden sonra bu çocuğa kim bakacak, kim ilgilenecek, Bu çocuk ne olacak' diye düşünüyor. Artık projemiz hayata geçtiğinde ailelerimiz otizmli çocukları için böyle düşünmeyecek. Ailelerimizin bu konudaki en büyük endişelerini ve korkularını gidermiş olacağız. Bunu bir görev bilinciyle yapacağız, asla bir lütuf olarak görmüyoruz. Yerel bir idareci olarak bu bizim özel gereksinimli bireylere ve onların ailelerine karşı olan sorumluluğumuz ve görevimiz"

"TÜRKİYE'DE SES GETİRECEK BİR PROJE"

Bugüne kadar özel gereksinimli bireylere her ortamda destek olmayı, onlar için gereken tüm yatırımları yapmayı ilke edinen bir belediyecilik anlayışını benimsediğini belirten Başkan Genç, "Bugüne kadar yaptıklarımıza ek olarak şimdi de otizmli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik ülkemizde ses getirecek, bütün Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi gündemimize aldık. Engelli derneklerimizi her ziyaretimde, onlarla her buluşmamızda bu projemi özellikle dile getiriyorum. Otizmli bireylere tüm hayatları boyunca dünyada kabul gören yöntem ve yoğunlukta eğitim sağlamak, sosyal rehabilitasyon hizmeti vermek, mesleki eğitimle üretime katkıda bulunmalarını sağlamak için bu projeyi öncelikli olarak yapmayı hedefliyoruz. Böylece otizmli bireyler toplumla bütünleşerek sosyal kültürel yönlerini geliştirme imkânı bulacaklar. Otizmli bireylere bakım ve barınma hizmeti sunmayı hedefleyen projemiz 36 dönüm açık ve yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek şekilde hazırladık. Arsasını hazırladığımız projeyi önümüzdeki dönemde inşa edeceğiz" dedi.

"ENGELSİZ YAŞAM MERKEZLERİ İNŞA EDİLECEK"

Özel gereksinimli bireyler için 'Otizm Yaşam Merkezi' dışında şehrin doğu ve batı ilçelerinde de birer 'Engelsiz Yaşam Merkezi' yapacağını da kaydeden Başkan Genç, "Ortahisar'da yapımına başlanan, engelli bireylerimiz ve aileleri için değerli gördüğümüz projemizin benzerini şehrimizin hem doğu hem de batı tarafında inşa edeceğiz. İçerisinde engelli grupların aktiviteler gerçekleştirebileceği, çeşitli açık ve kapalı alanların yer aldığı projede yer seçimini ilçelerimizin merkezi noktalarında olacak şekilde belirleyeceğiz. Ayrıca engellilere yönelik oyun grupları ve eğlence alanları içeren parklar yapacağız. Engellilerimizin yaz aylarında denizden istifade etmeleri için plaj projelerimizde özel alanlar oluşturacağız. Amacımız özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, istihdamlarına katkıda bulunmak, bu doğrultuda onlara yetenek ve istidatlarını geliştirebilecekleri eğitimleri vermektir. Bu kardeşlerimizi kimseye bağımlı kalmadan kendi ayakları üzerinde durabilecek bir konuma getirmek istiyoruz. İstiyoruz ki onlar da normal bireyler gibi toplumun bütün katmanlarında ve günlük yaşamın bütün alanlarında hiç zorluk çekmeden var olmayı başarabilsinler" ifadelerini kullandı.