CHP’deki kirli para trafiğinde o isimlerin ifadesi alınacak

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma genişletilmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, para sayma görüntülerinde görülen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da "şüpheli" olarak, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'i "tanık" sıfatıyla ifadeye çağırdı.