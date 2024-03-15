CHP’deki kirli para trafiğinde o isimlerin ifadesi alınacak

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paraların ne amaçla nereden getirildiğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gelişme yaşanmıştı.
CHP İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntülerini mercek altına alan savcılık, videoda kimlikleri tespit edilen Fatih Keleş, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ı ifadeye çağırmıştı.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
Yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma genişletilmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, para sayma görüntülerinde görülen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da "şüpheli" olarak, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'i "tanık" sıfatıyla ifadeye çağırdı.