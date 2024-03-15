CHP’li başkan adayını eleştirdi: Son 5 yıl kayıp...

CHP'li aday Oya Tekin, seçim çalışmaları kapsamında vatandaştan oy isterken itiraf gibi ifadeler kullandı. Tekin, 2019 yılında CHP'den Seyhan Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay'ı eleştirdi. Tekin, "Seyhan'ın 5 yıllık bir kaybı var. Bunu sizde biliyorsunuz biz de biliyoruz. Bu koordinasyon, dayanışma ve el birliğiyle işleri yapma gerçekleşmediği için Seyhan Belediyesi hizmetlerden yoksun kaldı. Bunları biliyoruz. Bunlara bilerek söylüyorum, altını çiziyorum" dedi.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

2019 yılında yapılan seçimlerde CHP'den başkan seçilen Akif Kemal Akay, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa edip, hiç zaman kaybetmeden İYİ Parti'ye geçerek başkan adayı gösterildi. Başkan Akay, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından şu paylaşım ile duyurmuştu: "Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Seyhan'a ve Adana'ya, layık olduğu hizmetlere devam edeceğimi bir atasözünü anımsatarak tüm hemşehrilerime saygı ile duyuruyorum. "İstendiğin yere erinme, istenmediğin yere görünme!"