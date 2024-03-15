’Çukur Çetesi’ operasyonu firarisi CHP’li meclis üyesi yakalandı

Şüphelilerin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tefecilik', 'Nitelikli yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını silahlı olarak işledikleri belirlendi. Operasyon kapsamında suçtan elde edilen 81'i şirket olmak üzere bungalovların olduğu tatil sitesi, banka hesapları, 208 araç ve 185 taşınmaza el koyuldu. Şüphelilerin çoğunun ilçelerde galericilik yaptığı, piyasa değerinin çok üstünde fiyatlara faizli araç sattıkları saptandı. Şüphelilerin araçları sattıkları kişilere teslim etmedikleri, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ile toplamda 11 milyar 10 milyon lira ve 33 kilo altın elde ettikleri belirlendi. Elde edilen gelirlerin ise takibe takılmaması için Hawala sistemi ile transfer edildiği belirlendi. Sistemin Türkiye'de ilk defa kullanıldığı ve bir operasyonda tespit edildiği öğrenildi.