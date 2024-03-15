Cumhur İttifakı Toroslar Belediye Başkan Adayı Dr. Öz: Toroslar’ı şahlandıracağız

Cumhur İttifakı Toroslar Belediye Başkan Adayı Dr. Ali Öz, Toroslar ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Ülkü Ocakları İl Başkanı Celal Emre Gül, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, MHP Toroslar İlçe Başkanı Osman Mete Yıldız, Toroslar Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Tugay, önceki dönem Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve binlerce vatandaş büyük ilgi gösterdi.

'Toroslar'ın abisi, Toroslar'ın öz evladı'

Dr. Öz'ü, gencinden yaşlısına vatandaşlar, "Toroslar'ın abisi, Toroslar'ın öz evladı" şeklinde sloganlarla karşıladı. Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde düzenlenen iftar programına katılan Cumhur İttifakı Toroslar Belediye Başkan Adayı Dr. Ali Öz, "Hepinizden Allah razı olsun. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve desteğinizi günden günde artırarak devam ettiriyorsunuz. Buradaki kalabalığa baktığım zaman fazla söze gerek olmadığını düşünüyorum. Toroslar kararını çoktan vermiş. Ancak sadece Toroslar için değil, Mersin ve diğer ilçelerde de seçimleri kazanmak için çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Komşumuza, eşimize, dostumuza giderek Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Serdar Soydan'a da oy istemeliyiz" dedi.

'Türkiye'nin ikinci yüzyılında Toroslar şahlanacak'

Seçildiği takdirde Toroslar'a yapılmayanları yapacağını belirten Öz, "Çocukluk aşkım, hayalim, gençlerimizin geleceği olan Toroslarımızda bugüne kadar yapılmayan projeleri hayata geçireceğiz. Ekibimiz alanlarında birbirinden uzman isimler. Hepsi de benim gibi Toroslar aşığı olan insanlar. Bizleri yalnız bırakmayan ve yaptığı hizmetlerle Toroslar tarihine adını altın harflerle yazdıran bir isim olan kıymetli başkanımız Sayın Hamit Tuna'nın da tecrübelerinden faydalanacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Sizlerin büyük desteği ile Türkiye'nin ikinci yüzyılında Toroslar'ı şahlandıracağız. Rekor oy ile seçilerek Mersin'i ve Toroslar'ı görülmemiş hizmetlere kavuşturacağız" diye konuştu.