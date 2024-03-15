KADEM, Times Meydanı’nda Filistinli kadınlarla dayanışma etkinliği düzenledi

Gümrükçüoğlu, "Burada hepimiz titriyoruz, sesimiz de titriyor, çünkü 9 bin kadın öldürüldü. Türkiye'de de birçok eylem yaptık ama Times Meydanı'ndan bu sesi vermek bizim için çok anlamlı." şeklinde konuştu.

KADEM'in İletişimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Semanur Sönmez Yaman da etkinlik için, Filistinli kadınları unutmayacaklarını, Filistin özgür kalana kadar dayanışmayı sürdüreceklerini tüm dünyaya ilan etmek için Times Meydanı'nı seçtiklerini belirtti.