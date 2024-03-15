Kurum Beyazıt’taki Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti: Kapalıçarşı’ya 250 bin araçlık otopark yapacaklarını söyledi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Vatandaş ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kurum, yanına gelen turistlerle de fotoğraf çektirdi. Esnaf, Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde yaşanan otopark sorunun çözümünü Murat Kurum'dan talep etti.

Göreve gelir gelmez bunun için çalışacağını belirten Kurum, "Kapalıçarşı'nın otoparkını göreve gelir gelmez çözeceğiz. Turistlerimiz buraya güvenle gelecek. Daha fazla gelecek. Esnafımız mutlu olacak. Hızlı bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin." dedi. Kurum'a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.

250 BİN ARAÇLIK OTOPARK SÖZÜMÜZ VAR

Kurum, esnafın otopark talebine ilişkin sosyal medya hesabından ise "250 bin araçlık otopark sözümüz var. Kapalıçarşı esnafımız sabırsızlanıyor. Hizmet ve eser bekliyor. Verdiğimiz sözleri tutacak, Sadece İstanbul için çalışacağız" paylaşımında bulundu.