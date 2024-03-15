Türkiye ve Irak’tan PKK terörüne ortak tepki

Türkiye, başta Irak olmak üzere güney sınırlarından terörü tamamen kazımakta kararlılığını koruyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın dün gittikleri Irak'ta kritik temaslar gerçekleştirdi. Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le bir araya geldi. Güvenlik toplantısına, Güler ve Kalın da da katıldı. Türkiye-Irak Güvenlik Mekanizması Görüşmesi'nin ardından yayımlanan ortak sonuç bildirisinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ramazan sonrasında Irak'a yapacağı tarihi ziyaretin hazırlıklarının ele alındığı kaydedildi. Bildiride, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif kulvarlarında yapısal çerçeveyi oluşturmak ve bu suretle düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir mutabakat zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildiği belirtildi. Bu kapsamda terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak ortak daimi komitelerin ihdasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Ayrıca PKK'nın iki ülke için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altı çizilirken, söz konusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası'nı ihlal ettiği anlamına geldiği de kayda geçirildi. Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin aldığı "PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu" şeklindeki kararı da memnuniyetle karşıladı. Tarafların, Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare ettiği, bildiride vurgulandı. Aralık 2023'te yapılan güvenlik odaklı görüşmede PKK'yı "ortak tehdit" olarak tanımlayan Irak, bu defa ilk kez "yasaklı örgüt" ifadesini kullandı. Ayrıca, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararı ilk kez kamuoyuyla paylaşılırken, ortak mücadeleden ilk kez bahsedildi ve PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef aldığı kaydedildi.