Yuntdağı’ndan Cumhur İttifakı’na tam destek

Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdağı'nda mahalle ziyaretleri yaparak Pelitalan, Maldan ve Seyitli'de vatandaşlarla buluştu. Havai fişek ve meşaleler ile karşılanan Çerçi, ilk olarak Pelitalan Mahallesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlar ile iftarını açtı.

Teravih namazı sonrası Maldan'da mahalle sakinleri ile buluşan Mehmet Çerçi daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları ve partililer ile birlikte Seyitli Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

"YUNTDAĞI'NA BÜYÜK HİZMETLER KAZANDIRDIK"

Mahalle sakinlerinin büyük bir coşku ile karşıladığı Mehmet Çerçi ve Cengiz Ergün'e ilgi büyüktü. Burada vatandaşlara seslenen Cumhur İttifakı Yunusemre Adayı Çerçi, bugüne kadar Yuntdağı'na büyük hizmetler kazandırdıklarını belirterek "Kurulduğumuz günden bu yana Yuntdağımız'ın güzel insanlarına düğün salonlarından, parke taşına, parklardan, kırsal anlamda desteklere kadar birçok hizmeti kazandırdık.

Bundan sonrada bölgemizin bütün eksikliklerini gidermek için çalışacağız. Vatandaşlarımızdan Cumhur İttifakına tam destek vermelerini istiyoruz" dedi. Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün de Yuntdağı'na birçok yatırım yaptıklarını bu yatırımların süreceğini ifade etti.