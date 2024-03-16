808 yatırıma büyük teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için 2023'te düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısı, 2022'ye göre yüzde 22 arttı. Bu dönemde başta imalat sanayisi olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarda gerçekleştirilecek 578 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Teşviklendirilen yerli ve yabancı sermayeli projelerin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 57 milyar 920 milyon lira oldu. Destek verilecek bu yatırımlar tamamlandığında kentte 11 bin 354 kişiye iş kapısı açılması öngörülüyor.Sakarya'da da hayata geçirilmesi planlanan 230 yatırım projesi için geçen yıl teşvik belgesi düzenlendi. Bu projelerin 12'si yabancı, 218'i yerli sermayeli. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların öngörülen sabit yatırım miktarı 32 milyar 785 milyon lira olarak hesaplanırken, bu yatırımlar tamamlandığında kentte 5 bin 46 kişilik yeni istihdam oluşması bekleniyor.