Diyarbakır ve İstanbul merkezli telefon dolandırıcılarına ‘Jetlag Operasyonu’

Diyarbakır'da telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp 'hakkınızda terör örgütü soruşturması var' diyerek dolandıran şebekeye operasyon yapıldı. Polis yaptığı çalışma sonucu, dolandırıcıların sürekli hat değiştirip sahte hat kullandıkları tespit edildi.

İKİ AYLIK TEKNİK TAKİP

Polis iki ay süren teknik takip sonucu telefondaki sesin izini sürdü, şüphelileri tespit etti. Polisin detaylı çalışmalarında dolandırıcılar para çekerken görüntülendi ve deşifre edildi.

ÇAĞRI MERKEZİ GİBİ ÇALIŞTILAR

Çete üyelerinin ağlarına düşürdükleri mağdurları, aramalar yaparak, 'Operasyon yapılacak', 'Paralarınızın seri nosu alınacak', 'Hesabınızı FETO ele geçirdi, 'Adınıza hesaplar açıldı' ve 'Örgüt, adınıza kimlik çıkarttı' türünden yöntemlerle insanları parayı vermeye ikna ettikleri belirlendi.

KURYE KULLANDILAR

Mağdurları kandırarak para vermeye ikna eden dolandırıcılar parayı, 'eldenci' diye tabir edilen kuryeye aldırdıkları ortaya çıktı. Kurye Şanlıurfa'dan Ankara'ya ve daha sonra İstanbul'a uçakla giderek mağdurdan parayı aldığı yapılan çalışmalar sonucu tespit edildi.

18 KİŞİ YAKALANDI

Polisin operasyonunda, Diyarbakır'da 6, İstanbul'da 4, Mersin'de 3, Şanlıurfa'da 3 ve Ankara'da 2 olmak üzere 18 kişi yakalandı. Polis operasyonda, çok sayıda telefon ve hat ele geçirdi ve el koydu. Jetlag operasyonu ile çökertilen dolandırıcılık çetesi işlemleri için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne getirildi.