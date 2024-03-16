İmamoğlu’nun açılış töreni düzenlediği Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının inşaatının bitmediği ortaya çıktı!

İBB yönetimi tarafından 4 durak olarak açılışı yapılan ilk etapta Sultanbeyli kısmında çalışmaların olmadığı görüldü. Yönetim tarafından 2023 yılının Ağustos ayında hattın tamamının açılacağı belirtilmesine rağmen 4 duraklık seçim açılışını Sultanbeyli AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş ifşa etti.

'Sultanbeyli Metrosu açılmadı. İnşaatı da, trafik çilesi de bitmedi. İşte anlık görüntü' diyerek drone görüntüsü paylaşan Tombaş, "CHP'li İBB yönetiminin 5 yılda tamamen açacağı sözünü verdiği metro hattı yarım kaldı. Gerçi; söz verilip tutmadıkları, yarım bıraktıkları, hatta hatırlamadıkları o kadar çok iş var ki İnşallah 1 Nisan'dan sonra Murat Kurum Başkanımızla, Sultanbeyli metromuz başta olmak üzere yarım bırakılan projeler hızla tamamlanacak, İstanbul hakettiği eser ve hizmet belediyeciliğiyle yeniden kavuşacak" dedi.

700 MİLYON EURO DIŞ BORÇLANMA İLE 4 DURAK AÇILABİLDİ

Öte yandan İBB yönetimi 5 yıl içinde tamamının açılacağını belirttiği hat için 2019 yılında Deutsche Bank'tan 110 Milyon Euro'luk dış borçlanma yaptı. Daha sonra eurobond tahvil ihracı ile 60 milyon euro daha borçlanan İBB yönetimi, 2020 yılında aralarında Sultanbeyli metrosunun da bulunduğu 3 hat için 565 milyon Euro daha dış borçlanmada bulundu.

2021 yılında ise Çekmeköy-Sultanbeyli metrosu için 125 milyon Euro +KDV+ SGK prim tutarı oranında borçlandı. 2023 yılında da aynı hat için 200 milyon Euro dış borçlanmada bulundu.

5 yılda yaklaşık 700 milyon Euro (22 milyar 400 milyon TL) +KDV +SGK prim tutarı dış borçlanma yapılan hattın sadece 4 durağı açılabildi.