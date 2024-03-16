İBB’nin sahiplendiği Karasuları Millet bahçesi törenle açıldı

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP'liler millet bahçesi projesini yaptırmamak için bir çok eylemler yaptı, İBB içinde 4 masa sandalyesi olan küçük bir kütüphane yapıp toprak aktararak ilanı yaptığı kütüphaneden büyük olan bir algıyla karasularında proe yaptık diyerek algı yaratıyor." dedi.

CHP'li meclis üyelerinin daha önce bölgede sürekli eylem yapıp bölgedeki insanları olumsuz yönlendirdiği ama sonra da İBB'nin sahiplenmeye çalıştığı Karasurları Millet Bahçesi'nin 2.etabı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla hizmete açıldı.

İBB YAPMADIĞI PROJEYİ KENDİ YAPMIŞ GİBİ ALGI YARATIYOR

Düzenlenen açılış töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, İBB'nin yapmadığı projeyi kendi yapmış gibi algı yarattığını belirterek, "CHP'liler bu millet bahçesinin yapılmaması için bir çok eylem yaptılar. Bizler ise TOKİ'nin katkıları ile insanların çekinerek girebildiği bölgeleri millet bahçesine çevirdik. 5 yılda 200 yıllık sorunları çözüme kavuşturduk. 2 bine yakın mülkiyet sahibi ile kavga dövüş olmadan bölgeyi nitelikli hale getirdik. Yedikuli ile Ayvansaray arasına bahçe yaptık. 290 bin metrekarelik alanı nitelikli hale getirdik. Son 5 yılda yeşil alan Şu an itibarıyla 1 milyon 237 bin 503 metrekaredir" dedi.

Turan, "İBB karasuları projesi diye toprak atıp tutup içinde 4 masanın bulunduğu küçük kütüphane yaparak karasularında proje yaptık diye ilanı projesinden büyük olan bir algı yaratmaya çalışıyor. Bu projenin yapılmaması için CHP'lilerin eylemlerinden sonra İBB'nin algılarına rağmen biz her kesimden millet için hizmet yapmaya devam ettik. İBB karasularında projeler yaptık diyor. Toprağı alt üst edip küçük bir kütüphane yaparak reklamını kendisinden büyük yaptığı içinde 4-5 masa bulunan bina ile projeyi kendi yapmış gibi algı yaratıyor. Biz ise iş yapmaktan ve bunu halka mal etmekten yanayız. Bizim algıyla işimiz olmaz. Karasularında yapılan kütüphaneleri yaptıkları küçük kulübe ile kendileri yapmış gibi göstermeye çalışıyorlar. İçerisinde birkaç kitabın bulunduğu ilanı kendisinden büyük gösterilen kulübe kütüphanesi ile algı yaratılmaya çalışılıyor. Yaptıkları ilanlar kütüphaneden daha büyük. Bizler ise hizmet yaparak yaptıklarımızı kaptırmamak için mücadele veriyoruz. Sur diplerinde bine yakın metruk binayı yıkıp temizleyerek suç unsurlarını ortadan kaldırmış olduk " dedi.

Fatih Kara Surları Millet Bahçesi 2. Etap'ta düzenlenen Yeşil Fatih Projeleri tanıtım etkinliğinde konuşan Özhaseki, "çevre", "şehircilik ve iklim değişikliği olarak üç tane ana işlerinin olduğunu ama yeni dönemde kendilerine iki tane daha misyon biçtiklerini belirtti.

Özhaseki, bu misyonlardan birincisinin 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerdeki hasarların, yaraların sarılması, insanların evlerine kavuşturulabilmesi olduğunu belirterek, ikincisinin de deprem ülkesi olan Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere, birçok ili depreme karşı dayanıklı, dirençli hale getirebilme mücadelesi olduğunu ifade etti.

Deprem bölgesindeki insanların haklarını verebilmek için gece gündüz gayret ettiklerini kaydeden Özhaseki, bölgede, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başlattığı, kendisinin de devam ettirdiği binlerce konut yapıldığını söyledi. Bakan Özhaseki, insanların yıkılan evlerini vermek için uğraştıklarını belirterek, bölgeden binden fazla şantiye bulunduğunu dile getirdi.

BAKAN ÖZHASEKİ, "İNŞAATLAR BAŞLAYALI 10 AY OLDU 75 BİN EV DAĞITTIK HER AYDA 15 BİN EV DAĞITIYORUZ"

4 bin 333 köyde çelikten köy evi yaptıklarını belirten Özhaseki, "Dile kolay. Söylemesi öyle kolay ki. 4 bin 333 tane köy. Kiminde 50 tane yıkılmış, kiminde 100 tane, kiminde 200 tane... Evler yıkılmış. Her birine gidip şantiye kuruyorsunuz. Oradaki köylü vatandaşımızın evini yapmaya çalışıyoruz. Ayın 19'unda inşallah yine dağıtım törenimiz var. İnşaatlar başlayalı 10 ay civarında oldu, 75 bin evi dağıtmış olacağız. Bundan sonra da 10 bin, 15 bin, her ay ev vereceğiz orada." dedi.

ANA MUHALEFET NEREDE BU EVLER KİME VERDİNİZ DEDİ. KENDİSİNİ GEZDİRMEK İÇİN ÇAĞIRDIĞIMIZDA GELMEDİ

Özhaseki, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Biz bu kadar ev dağıtıyoruz. Ana muhalefetin genel başkanı sesleniyor, 'Nerede bu evler? Kime verdiniz?'. Öbürü de diyor ki, bir başka genel başkan da, 'Herhalde AKP'lilere dağıtmışlardır canım.'. Allah ıslah etsin sizi. Ne diyebilirim ki yani. 'Akrabalarına vermişlerdir.'. Diyorum ki, 'Gelin hepinize o bölgeleri gezdireceğim. Bin tane şantiyemizi tek tek elinizden tutup gezdireceğim. 4 bin 333 tane köyde neler yapıyoruz göstereceğim.'. Gelin hadi. Gelen giden yok tabii. Ama dışarıdan laf atmaya gelince aynen devam ediyor bu şekilde."

"ŞU ANDA KIRILMAYI BEKLEYEN VE KIRILMAKTA OLACAK 500'E YAKIN FAY HATTI VAR"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu anımsatan Özhaseki, "Her güzelin bir kusuru olurmuş. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Ama bu ülkenin de kusuru bu. Yerin altında hala şu anda kırılmakta olacak veya kırılmayı bekleyen 500'e yakın fay hattı var. Nerede, hangi tarihte, hangi şiddetle, nasıl kırılır? Bunu bilim adamları hala çözemedi. Ancak tahminlerini söylüyorlar, 'Şuraya kadar geldi. Burada süre doldu. Bu kırılmak üzere. Şurada da kırılabilir, burada da kırılabilir.' gibi ifadeleri oluyor." diye konuştu.

"DÜNYADA 5 RİSKLİ ÜLKE VAR BİRİSİ TÜRKİYE"

Bakan Özhaseki, bilimin gerçekliğinden istifade ederek yollarına devam ettiklerini belirterek, "İstanbul'umuz için bekleyen tehlike karşısında da hep birlikte çabalıyoruz. Bilim adamları diyorlar ki, 'Himalayalardan başlayarak Alplere doğru uzanan çizgi üzerinde beş tane riskli ülke var, birisi Türkiye. Son yüzyılda, denizlerimizde ve karalarımızda meydana gelen altı ve üzerinde şiddetle, yıkıcı deprem sayısı 231. Yani her sene yıkıcı iki veya üç tane deprem oluyor. Ölen insanımızın sayısı 130 bin. Her seferinde dizimize vuruyoruz, ağlıyoruz, sonradan hiçbir şey olmamış gibi gidiyoruz. Böyle bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK PROJESİ TÜM DÜNYADA MARKA OLDU

Özhaseki, son dönemlerde dünyayı meşgul eden en önemli meselelerden birinin de iklim değişikliği olduğuna dikkati çekerek, bununla ilgili yaptıklarını çalışmaları paylaştı. Bu konuda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesini anımsatan Özhaseki, projenin tüm dünyanın takip ettiği bir marka olduğunu, 30 Mart'ın Birleşmiş Milletler'de Sıfır Atık Günü ilan edildiğini söyledi.

"432 MİLYON AĞACI KESİLMEKTEN KURTARDIK"

Özhaseki, geri kazanımlarda yüzde 35'lerde olduklarını belirterek, "Bunu gittikçe arttırabiliriz. Birkaç yıl içerisinde sadece evimizden çöp diye attıklarımızdan 96 milyar lira para kazandık. O çöplerden, kağıt bölümünü sadece söyleyeyim size, 432 milyon tane ağacı kesilmekten kurtardık. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz." dedi.

SON 5 YILDA YENİ BİR BELEDİYECİLİK ANLAŞI

Son 5 senedir belediyeciliğe bir haller olduğuna dair değerlendirmede bulunan Özhaseki, şunları kaydetti: "Son beş senedir yeni bir belediyecilik anlayışı çıktı. O da algı belediyeciliği. Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Beş dönem üst üste seçilip, büyükşehir belediye başkanlığı yapmış birisiydim. Seçimler geldiğinde vatandaşın karşısına çıkarız. Biz şunları yaptık deriz. İnşallah siz izin verirseniz, Allah da müsaade ederse, ömrümüz varsa şunları yapacağız deriz. Çok klasik, doğru ve gerçekten de olması gerektiği gibi bir seçim öncesi dönem geçirirdik. Bu da işin en doğrusuydu. Vatandaşlar çıkar derdi ki, 'Ben sana mührü verdim. Kocaman da bir de bütçe verdim. Ne yaptın kardeşim? Anlat.' Bundan daha doğru soru olabilir mi? Hayır. En doğrusu da bu."

SON DÖNEMLERDE DE ALGI BELEDİYECİLİĞİ BAŞLADI

Bakan Özhaseki, bu dönemde algı belediyeciliği başladığını ifade ederek, "Yapmadığı halde yapmış gibi göstermek. Birilerinin emeğinin üstüne yatmak veyahut da sosyal medyacılara trilyonlar verip, 'Beni parlatın. Ben çok büyük bir adamım. Buralara sığmıyorum. Belediye başkanlığı ne ki? Bana küçük geliyor.' demek. Ne yazık ki bir dönemde bu başladı." diye konuştu.

Etkinlikte, Fatih Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Ergün Turan da bir konuşma yaptı. Programda, Yeşil Fatih Projeleri tanıtım filmi izletildi.

Özhaseki ve Turan, etkinliğin ardından Kara Surları Millet Bahçesi 2. Etap'ı gezdi. Burada vatandaşlarla görüşen Özhaseki ile Turan, fotoğraf da çektirdi.