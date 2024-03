Kirli ekosistem

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu, CHP İstabul il binasının satın alınmasıyla ilgili 9 Aralık 2019 tarihinde binanın sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı olan Gökhan Taşkapan'ın hukuk bürosunda çekilen para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturmada her geçen gün yeni şok detayla ortaya çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Mustafa Can Poyraz'ın önceki gün ifade vermesinin ardından dün de Fatih Keleş ifade verdi.İmamoğlu'nun 'kasa'sı olarak bilinen danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ifadesinde "CHP İstanbul Milletvekili olan Turan Taşkın Özer bana İstanbul İl Binası'nın satın alımıyla ilgili Türkiye genelinde bağış kampanyası düzenlendiğini, partinin bu amaçla bağış topladığını, İl Başkanlığı ile iletişime geçip paraları onların dediği yere götürmemi söyledi. Ben de bunun üzerine İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile iletişime geçtim. Nas bana konum vererek paraları oraya getirmemi istedi. Çantaların birden fazla olması nedeniyle tek başıma taşıyamayacağım ve meblağ yüksek olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım olan İmamoğlu şirketinde çalışan ancak CHP'de herhangi bir resmi görevi bulunmayan Tuncay Yılmaz'ı arayarak bana eşlik etmesini rica ettim.Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ifadesinde "CHP Genel Merkezi'nden arandım ve partinin İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak CHP İl Binası'nın satın alınmasıyla ilgili kapora ödemesi yapılırken orada bulunmam gerektiği söylendi. Mustafa Can Poyraz ile oraya gittik. Paraları Fatih Keleş getirdi" dedi.Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ise ifadesinde "Özgür Nas'ın çağrısı üzerine Nas ile birlikte oraya gittik. İl Binası'nın kaporası olarak bildiğimiz parayı Keleş'in nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum." dedi.İkimiz de ayrı araçlarla söz konusu ofise gittik. Ben ofise gittiğimde İstanbul İl Yönetiminden Özgür Nas ve Can Poyraz orada bekliyorlardı. Farklı çantalardan Türk Lirası, euro, dolar cinsinden paralar çıktı. Para en az 3-4 defa sayıldı. İlden gelen arkadaşlar 'konuya hâkimdir' diyerek çok önemsemedim. Ofiste 1 saatten fazla kaldıktan sonra Özgür Nas ve binayı satan Ali Rıza Braka kendi aralarında parayı teslim edip teslim aldıklarına dair bir tutanak tanzim etmişler. Ben bu tutanağı görmedim. Parti il binasının daha sonra hangi tarihte resmi olarak satın alındığı, ne kadar ve ne yolla ödendiği hakkında bilgim yok. Çünkü satın alma sürecini İstanbul İl Başkanlığı yürütmekteydi" dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadelerde adları geçen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ı "şüpheli" olarak ifadeye çağırdı.Turan taşkın Özer, 2015'te Ekrem İmamoğlu tarafından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı görevine getirilmişti. 2015- 2022 tarihleri arasında 3 dönem Beylikdüzü İlçe Başkanı olarak görev yapan Özer, son genel seçimde CHP'den İstanbul Milletvekili oldu. İmamoğlu'nun İBB başkan adayı olduğu dönemde de İmamoğlu'nun yakınında yer alan Özer, Mart 2019-Haziran 2019 tarihleri arasında İmamoğlu'nun kampanya danışmanlığını yaptı. İmamoğlu ile İBB Başkanı olduktan sonra da ilişkisi süren Özer'in kardeşi Sayım Seçkin Özer de İBB'nin iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için açtığı 8 ihalenin en büyüğünü aldı.