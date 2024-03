Kurum: Boşnak ve Arnavut kardeşlerimiz depremde bizi yalnız bırakmadı

Asrın felaketi sonrası Boşnak ve Arnavut kökenli vatandaşların gösterdiği dayanışmadan övgüyle bahseden Kurum, "Deprem oldu yine Bosnalı kardeşlerimiz, Boşnak kardeşlerimiz, Arnavut kardeşlerimiz, tüm soydaşlarımız bizi yalnız bırakmadı." diye konuştu. Kurum, konuşmasına, "Ben hepinizin kardeşiyim. Kökeninize gittiğimizde, hepiniz Konya'dan gittiniz, dolayısıyla hemşerinizim. İstanbul'umuzun kardeşlik hukukunu 1 Nisan'da çok daha yukarılara taşıyacağız" sözleriyle devam etti.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'daki Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyaret etti.

Kurum konuşmasına, "Bosna Savaşı'nda buraya gelen 30-35 bin soydaşımızın nüfus cüzdanlarını gördük. Her birinin kaydı tutulmuş, hatıraları Türkiye Bosna Sancak Derneği'nde. Burası 35 bin kardeşimizin evi olmuş. İstanbul'da birlikte huzur içerisinde yaşama ve ülkemizin birliği, beraberliği için çalışmış, her zaman ülkenin yarınları için mücadele etmiş kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadeleriyle başladı.

'TEK DERDİMİZ TÜM KÜLTÜRLERİ BİR ARADA TUTMAK VE HUZUR, KARDEŞLİK, BİRLİK İÇİNDE YAŞATMAK'

İstanbul'un, Türkiye'nin gönül coğrafyasını barındıran müstesna bir şehir olduğunu söyleyen Murat Kurum, kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu belirtti. Söz konusu mirasa sahip çıkacağını ifade eden Kurum, "İstanbul'umuz, gönül coğrafyamızın her rengini, her güzelliğini barındıran; Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın, Asya'nın, Avrupa'nın, Anadolu'nun her bir köşesinin kokusunu bağrında taşıyan müstesna bir şehrimizdir. Bizler her zaman bu kültürel çeşitliliğin büyük bir zenginlik olduğu bilinciyle hareket ettik. Bizim tek derdimiz tüm kültürlerimizi bir arada tutmak ve huzur içinde, kardeşlik içinde, birlik içinde yaşatmaktır. İşte Türkiye Bosna Sancak Derneği de bunu çok iyi başarıyor. Binlerce yıllık kültürlerini bu coğrafyada en güzel şekilde yaşatmayı gaye ediniyor. Bu kültür hazinesini gelecek nesillere taşımak gibi önemli bir vazife üstleniyor. Boşnak kardeşlerimiz, kültür mirasını koruma yolunda çok güzel faaliyetler yapmıştır. Ben bu anlamda tüm Boşnak kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çünkü kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması için yapılan çalışmaların bizim nazarımızda yeri çok ama çok kıymetlidir." diye konuştu.

'BOŞNAK VE ARNAVUT KARDEŞLERİMİZ DEPREMDE BİZİ YALNIZ BIRAKMADI'

Murat Kurum, asrın felaketi sonrası Boşnak ve Arnavut kökenli vatandaşların deprem bölgesine yaptığı yardımlardan da övgüyle söz etti. Kurum, "Deprem oldu yine Bosnalı kardeşlerimiz, Boşnak kardeşlerimiz, Arnavut kardeşlerimiz tüm soydaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. 85 milyon vatandaşımızla birlikte tek yürek olduk, hep birlikte deprem bölgesine gittik. Deprem bölgesindeki afetzede kardeşlerimizin elini tuttuk ama konteyner, ama çadır kent, ama kalıcı okulların yapımı anlamında da derneğimiz çok önemli faaliyetler yürüttü. Bu duruşunuzdan dolayı Allah hepinizden razı olsun diyorum. Biz böyle güçlü, böyle güzel bir ülkeyiz. Zor zamanda bir olmayı, beraber olmayı, kardeş olmayı bilen bir milletiz." dedi.

'BALKANLAR'A HEPİNİZ KONYA'DAN GİTTİNİZ, DOLAYISIYLA HEMŞEHRİNİZİM'

Osmanlı tarihine atıfta bulunan Murat Kurum, konuşmasına, "Ben hepinizin kardeşiyim. Kökeninize gittiğimizde, hepiniz Konya'dan gittiniz, dolayısıyla hemşehrinizim. Selçuklu Payitahtı, Osmanlı başkenti İstanbul'umuzun kardeşlik hukukunu 1 Nisan'da çok daha yukarılara taşıyacağız. Önceliğimiz bu değerlerimizi korumak ama ardından bu derneklerimiz ile birlikte yapılması gereken tüm faaliyetleri çocuklarımız için yapmaktır." sözleriyle devam etti.

'NE SÖZ VERDİYSEK TUTTUK'

Bakanlık yaptığı dönemde hayata geçirdiği projelere atıfta bulunan Murat Kurum, şöyle konuştu: "Ben 5 yıllık bakanlık yaptığım süreçte 81 ile gittim. 81 ile beş yüzü aşkın ziyaret yaptım. Nerede bir afet olsa, nerede bir sel olsa, nerede bir yangın olsa, biz 2 saat sonra hemen oraya koştuk. Milletimiz bizden ne bekliyorsa onu gidermenin gayretiyle çalıştık. Söz verdik, o sözlerimizi tuttuk. Hamdolsun bugün karşınıza afetlerde 46 bin konut bitirmiş, 5 yıllık süreçte 365 bin sosyal konut yapmış, 81 ile 72 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmış, İstanbul'un her bir ilçesinde 80 bin sosyal konutuyla, 173 bin deprem komutuyla birlikte çalışmış bir kardeşinizim. Vatandaşımız bizi nerede görmek istiyorsa orada olmuş ve her anında yanında olmaya gayret göstermiş bir kardeşiniz olarak şimdi 'Sadece İstanbul' diyerek yollara çıktık. 70 gündür İstanbul'umuza hayallerimizi, projelerimizi anlatıyoruz. İstiyoruz ki İstanbul'da bu kardeşlik hukuku çok daha yukarılara çıksın. Sokakları huzurla dolsun, sokakları güvenle dolsun, deprem riski bitsin. Bu deprem riskinin giderilmesine ilişkin 650 bin konutumuzu milletimizle el ele vererek yapalım."

'FETRET DÖNEMİNİ HEP BİRLİKTE BİTİRECEĞİZ'

"İftiralar, polemikler ve dedikodularla işimiz olmayacak" diyen Murat Kurum, sözlerine "Biz hep iş yapan, üreten, eser yapan, milletin ihtiyaçlarını önce dinleyen ardından da o ihtiyaçları gidermek için eser üreten tarafta olacağız. 31 Mart'ta da tüm kardeşlerimizin 5 yıllık kırgınlığını, üzgünlüğünü ve 5 yıldır maalesef İstanbul'un kırılmış gururunu, onurunu hep birlikte ayağa kaldıracağız. İstanbul'umuzun 5 yıllık dönemde düşmüş olduğu fetret dönemini hep birlikte bitirerek, yeniden yükselişini, yeniden dirilişini Boşnak kardeşlerimizle, soydaşlarımıza, hemşerilerimizle birlikte başlatacağız" diyerek devam etti.

Bakan olduğu dönemde, yapılmasına ön ayak olduğu Bayrampaşa millet Bahçesi'ni işaret eden Murat Kurum, şöyle konuştu: "Biz Bayrampaşa'nın en değerli arazisini, kat karşılığı konut olarak verilmiş olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalıştık, çabaladık ve Bayrampaşa'nın göbeğine yaklaşık 50 bin metrekarelik bir Millet Bahçesi kazandırdık. 'Pancar Motor'umuzun olduğu yer. Aslında mazisi de çok derin. Rahmetli Erbakan Hocamızın anıları var, hatıraları var. O hatıraları yaşatmak için, yerli ve milli sanayisiyle büyüyen Türkiye hedefiyle hem bir müzemizi hem de Bayrampaşa'nın huzurla vakit geçireceği bir alanı, bir eseri sizlerin hizmetine sunduk. Bayrampaşa'da nerede bir mülkiyet, imar problemi varsa bu problemleri giderme anlayışıyla çalıştık. Hem Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımla hem de hemşehriniz İlknur Başkanımla birlikte Bayrampaşa'nın yarınları için hep mücadele eden tarafta olacağız."

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİYLE 31 MART'TA HEPİMİZ SEVİNECEĞİZ'

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul'a verdiği sözleri tutmadığını vurgulayan Kurum, konuşmasını, "14 gün sonra sandığa gittiğimizde, bir tarafta 5 yıllık süreçte maalesef İstanbul'da çözüm adına hiçbir iş yapmayan, verdiği vaatleri bile unutan, vaatleri gerçekleştirme noktasında başarısız olan, ehliyetsiz ve liyakatsiz bir ekiple, 5 yıllık süreçte ülkenin 81 iline gitmiş 81 ilinde hizmet etmiş, İstanbul'un 39 ilçesinde eseri olanları oylayacağız. Bu süreçte İstanbul dışında her türlü meseleye odaklanmış ve kendi geleceği adına İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmiş ve bu kaynakları kullanarak İstanbul'u bir basamak olarak görmüş ve kendi hedefleri ile idealleri uğruna İstanbul'u maalesef kırmış, üzmüş olanlarla, İstanbul için gece gündüz çabalayan, İstanbul'la dertlenenleri, İstanbul'un sorunlarını çözmek adına gece gündüz mücadele edenlere oylayacağız. Bu seçim, aynı zamanda Balkan coğrafyasının seçimi olacak. Bu seçim Bosna'daki kardeşlerimizin, Arnavutluk'taki kardeşlerimizin seçimi olacak. Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, idealiyle 31 Mart'ta hepimiz sevineceğiz. Sultan Fatih'in, Necmettin Erbakan'ın, Alparslan Türkeş'in, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve 22 yıldır bu ülkeye hizmet eden İstanbul sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın emaneti İstanbul'u hep birlikte özlediğimiz günlerine kavuşturacağız." sözleriyle noktaladı.