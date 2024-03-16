Murat Kurum: İstanbul girişimciliğin, teknolojinin başkenti olacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) iftarına katıldı. ASAD'ın bünyesinde politik, ekonomik, sosyal ve güvenlik gibi birçok alanda bilimsel çalışmaya imza atıldığını söyleyen Kurum, Türkiye'nin eşsiz imkanlara sahip bir ülke olduğunu belirtti. 'Kara ve deniz ticaret yollarının kavşak noktasındayız' diyen Kurum, "Enerji nakliye yollarının geçiş noktasındayız. Askeri açıdan stratejik bir öneme sahibiz. Kültürel ve tarihi zenginliklerin birleşim noktasındayız. Bölgesel iş birliğinin merkezinde bir konuma sahibiz. İşte bu ve bunun gibi avantajlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle birlikte Türkiye'yi hem ulusal, hem bölgesel hem de küresel düzeyde lider ülke konumuna getirdi" dedi.

Türkiye'nin sahip olduğu bu avantajların büyük oranda İstanbul'da bir özetini bulduğunu ifade eden Kurum, "Rabbim bu aziz şehri bizlere nasip etti, bizler de burayı kendimize vatan kıldık, vatanımızın en önemli şehri haline getirdik. İstanbul bugün de önemini kaybetmemiş, bugün de dünyanın en önemli şehirlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL MEDENİYETLERİN, KITALARIN KESİŞTİĞİ BİR KAVŞAKTIR'

İstanbul'un Avrupa ile Asya'yı birleştiren, iki kıtanın el sıkıştığı, tokalaştığı bir şehir olduğunun altını çizen Kurum, "İstanbul medeniyetlerin, kıtaların kesiştiği bir kavşaktır. İstanbul, bir ticaret merkezidir. Ticaret yollarının kavşağıdır. Farklı dinleri buluşturan bir potadır. İstanbul bir öğrenci şehridir. Dünyanın en büyük turizm şehridir. Bir üretim şehridir, ekonomimizin kalbidir. İstanbul, anlatmakla, övmekle bitecek bir şehir değil. Avantajları saymakla bitirilebilecek bir şehir değil. Sadece şu saydığım özellikler bile bir şehrin neden evrensel olduğunu, neden küresel etkiye sahip olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'İSTANBUL'UN SORUNLARINA KÖKLÜ ÇÖZÜM ÜRETMEK ÜZERE GELİYORUZ'

İstanbul'a değer katmayı amaçladıklarını ifade eden Kurum, "Ülkemizin ticaret, iş, yatırım, finans ve turizm başkenti olan İstanbul'umuzu çok daha güvenli, çok daha konforlu bir şehir haline dönüştürmek için eserlerimizle, projelerimizle geliyoruz. Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hiç yorulmadan tüm sorunlarını çözmek için koştuysak, şimdi de İstanbul'umuzun problemleri için koşacağız, üreteceğiz. Bu şehrin bekleyen sorunları var ve biz evvela bu sorunlara köklü çözüm üretmek üzere geliyoruz. Bu sorunların başında da sizler de çok iyi biliyorsunuz, kentsel dönüşüm ve ulaşım geliyor. İstanbul'da daha önce nasıl 80 bin konutu yapmış, 173 bin konutu dönüştürmüşsek şimdi de 5 yılda 1,5 milyon riskli konuttan 650 binini dönüştüreceğiz. Biz, İstanbulluların, annelerimizin, evlatlarımızın, ailelerimizin evlerinde huzurla ve güvenle yaşaması için canla başla çalışacağız" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL'UMUZU YALANLARDAN VE TRAFİKTEN KURTARACAĞIZ'

İstanbul'un trafik çilesini bitirmek, ulaşım sorununu çözüme kavuşturmak için hızla harekete geçeceklerini sözlerine ekleyen Kurum, "Yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla İstanbul'umuzu, İstanbullu hemşehrilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız. İstanbul'un ulaşım problemi çözülünce elbette ticareti de artacak, esnafımızın yüzü gülecek. Sanayicimiz, iş dünyamız rahat edecek" dedi.

Üreten tüm kesimlere İstanbul'u küresel ticaretin merkezi haline getirmek konusunda söz verdiklerini belirten Kurum, ''İstanbul'un ticaretine, kamu, belediye, özel sektör hep birlikte bütüncül bir anlayışla yaklaşacağız. Güçlü ev ekonomisi ve güçlü esnaf diyerek emekçimizin, emeklimizin, üreticimizin, kadın ve gençlerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL GİRİŞİMCİLİĞİN, TEKNOLOJİNİN BAŞKENTİ OLACAK'

Önemli bir girişimcilik merkezi olan 'Terminal İstanbul' projesinin tanıtımını yaptıklarını hatırlatan Kurum, İstanbul'un, yükte hafif pahada ağır, yüksek katma değerli ürünlere dayalı sanayisiyle bir teknoloji merkezi olacağını anlattı. Kurum şunları söyledi: "Kıymetli bakanlarımızla, yüksek teknolojiyi üretmiş, ülkemize kazandırmış Selçuk Bayraktar'la, ilk astronotumuz Alper Beyle ve birçok bilim insanımızla, rektörümüzle, Türkiye'nin, dünyanın en büyük girişimcilik merkezini İstanbul Atatürk Havalimanı'na kazandırıyoruz. İçinde teknoparkların, Çocuk Üniversitesi'nin olduğu, gençlerimizin ülkemizin geleceği adına yatırımlarını yaptığı, gençlerin büyük projelerine destek bulduğu, teknolojik alanda ülkemizi lider konuma getirecek adımların atıldığı, milli savunma sanayiinde ülkesinin kendine yeter ülke olması için çabalayan gençliğin orada ürettiği bir alan olacak. Türkiye'nin üreten lokomotif şehri İstanbul'u çok daha yüksek bir şehir haline getirmek için çalışacağımız bir girişimcilik merkezini bugün İstanbullu hemşehrilerimize tanıttık. İnşallah 1 Nisan itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da her türlü desteği vereceğiz ve İstanbul'umuz girişimciliğin başkenti olacak. Teknolojinin başkenti olacak. İstanbul sanayisi teknolojinin üretildiği, yükte hafif ama değerde ağır olan o teknolojinin merkezi olacak."

'İSTANBUL'UN 571 YILLIK ONURUNU, GURURUNU AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

Sanayi alanları, yeni lojistik merkezleri, AR-GE, inovasyon ve kuluçka merkezleriyle İstanbul'un çok daha güçlü adımlar atacağını sözlerine ekleyen Kurum, "31 Mart akşamı 5 yıldır üzülen, kırılan, yorulan İstanbul'umuzun 571 yıllık onurunu, gururunu tüm İstanbullularla birlikte 'Yeniden İstanbul' diyerek ayağa kaldıracağız. Ve bu kutlu yolculuğa buradaki dostlarımızla birlikte çıkarak inşallah İstanbul'un o büyük hikayesini yazmaya devam edeceğiz" dedi.

'YA İSTANBUL'UN BÜTÇESİNİ KENDİ İÇİN HARCAYANLARI YA DA KENTİ İÇİN HARCAYANLARI SEÇECEĞİZ'

31 Mart yerel seçimlerinin önemine değinen Kurum, "Bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul'a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz. Ya İstanbul'un bütçesini kendi için harcayanları ya da kenti için, şehri için harcayanları seçeceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

KAPALI MARAŞ'IN AÇILIŞINDA PROJELERE İMZA ATTI

Toplantıda kürsüye çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, "Murat Kurum, bakanlığı döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çeşitli kereler ziyaret etmiş, Maraş açılımında dokunuşlarıyla oranın altyapısına ve imar çalışmalarına yönelik birtakım projelere imza atmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çevre ve şehircilik meselelerini daha ileriye taşıyabilmek için her zaman bize yardımları olmuştur." dedi.

İftar programında Murat Kurum'a KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir ve ASAD Başkanı Murat Doğanay eşlik etti.