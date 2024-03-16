Uçak kazası şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağının pist yakınlarına düşmesi sonucu şehit olan İstihdam Uzman Çavuş Ercan Güven'in (36) cenazesi, memleketi Aydın'da toprağa verildi. Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait olan ve iniş sırasında piste yakın bölgede düşen NF5 eğitim uçağında Pilot Şükrü Gümüş paraşütle atlayıp kurtulurken, iş makinesi operatörü İstihdam Uzman Çavuş Ercan Güven şehit olmuştu. Evli ve bir çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Ercan Güven için Konya'da havalimanında askeri tören düzenlendi.Askeri uçakla memleketi Aydın'a gönderilen şehit Güven'in naaşını ailesi gözyaşları içerisinde karşıladı. Girne Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Yavuz Sultan Selim Camisi'ne götürüldü. Annesi Hatice Güven, babası Yusuf Niyazi Güven ve eşi Cansu Güven, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin naaşı cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.