AK Parti'nin Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Avukat İlknur Kovaç Bayraktar, seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. "Bayrampaşa'ya kadın eli değecek" sloganı ile seçmenin karşısına çıkan Bayraktar, ilçenin böylece daha huzurlu bir yer olacağına dikkat çekiyor. Bayrampaşa'nın geleceğini şekillendirecek o projelerden bazıları şöyle:Kentsel dönüşüm planında, 5 yılda 20 bin konut inşası ve 100 bin konutun güvenli ve modern bir şekilde yenilenmesi yer alıyor. Vatan, İsmetpaşa ve Muratpaşa mahallelerinde başlatılacak dönüşüm projeleri, üret-aktar-boşalt-sürdür modeli ile gerçekleştirilecek. Ayrıca, Orta Mahalle'deki İSTON arazisi de dönüşüme dahil edilecek. Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nin bulunduğu alanda dönüşüm projesi hayata geçirilecek. İşkent Sanayi Sitesi'nin dönüşümü de planlar arasında.İlçe genelinde imar sorunu yaşayan vatandaşların sorunlarına çözüm getirilmesi için adımlar atılacak. Otogar çevresindeki imar sorunları da ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak çözüme kavuşturulacak.Kadınlar için istihdam garantili meslek edindirme kursları düzenlenecek. Kadın kooperatifleri kurulacak ve online satış yapabilecekleri bir altyapı sağlanacak. Her mahalleye bir Kadın Yaşam Merkezi kurulacak. İşbirliği yapılan okulların spor salonlarında kadınlara ücretsiz olarak pilates ve jimnastik gibi çeşitli eğitimler verilecek. Bayrampaşa'ya teknoloji lisesi kazandırılarak gençlerin teknolojiye yönelmeleri ve yenilikleri yakalamaları sağlanacak.