Bitmeyen metro hattının açılışını yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış töreni düzenlediği Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının inşaatının bitmediği ortaya çıktı. 4 durak olarak açılışı yapılan ilk etapta Sultanbeyli durağının hizmet dışı olduğu görüntülendi. Sultanbeyli AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, "CHP'li İBB yönetiminin 5 yılda tamamen açacağı sözünü verdiği metro hattı yarım kaldı. Gerçi söz verilip tutmadıkları, yarım bıraktıkları, hatta hatırlamadıkları o kadar çok iş var ki" ifadelerini kullandı. Öte yandan İBB yönetimi 5 yılda yaklaşık 700 milyon euro (22 milyar 400 milyon TL) +KDV +SGK prim tutarı dış borçlanma yaptığı hattın sadece 4 durağını açabildi.