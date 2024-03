Dosta düşmana mesaj

Bu mesaj tarihimizin her anını sahiplenmedirBu mesaj vatana, millete göz dikene meydan okumadırBu mesaj asırlık oyunları sona erdirme iradesidirBu mesaj yağmacılara meydanı bırakmama azmidirBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginde 40 bin vatandaşa hitap etti: n Ecdadımızın nakış gibi işleyerek bir sanat şaheserine dönüştürdüğü Erzurum yine bir başka güzel. Erzurum için ne desek azdır. Öncelikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 67, cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oy oranı ile verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki Dadaş farkını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana öyle güçlü bir mesaj verdi ki duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, nasır bağlamış yüreklere dahi kendini hissettirdi. Bu mesajın içinde acısıyla tatlısıyla tarihimizin her anını sahiplenme var. Bu mesajın içinde geleceğimizin sembolü Türkiye Yüzyılı'nın inşasına inanma var. Bu mesajın içinde gözünü milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne göz dikenlere meydan okuma var. Bu mesajın içinde asırlardır üzerimizde oynanan oyunları sona erdirme iradesi var. Bu mesajın içinde ülkemizi ve şehirlerimizi yağmalamak isteyenlere meydanı bırakmama azmi var. Velhasıl bu mesajın içinde ülkenin ve milletin hayrına ne varsa hepsi mevcut. Cumhuriyetimizin kurucu şehirlerinden olan Erzurum'un Türkiye Yüzyılı'nda lokomotifliğini üstleneceğinden şüphe duymuyorum. İnşallah ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. Ben karşımda işte böyle bir ruh, böyle bir heyecan, böyle büyük bir adanmışlık görüyorum.Bugün doya doya teneffüs ettiğimiz özgürlük ortamının bedeller ödenerek elde edildiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Hele hele Dadaş çok daha iyi biliyor. Darbeden teröre, sokak olaylarından partimizin kapatılma davasına kadar nice zorluklara göğüs gerdik, nice badireler atlattık. Tek parti faşizmi kalıntısı CHP zihniyeti, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor.TOKİ vasıtasıyla 14 bin 919 konut uygulamasını hayata geçirdik. Bunlardan 10 bin 17 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kalanların yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde 5 bin 435 riskli bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Aziziye ilçemizdeki kentsel dönüşümde gecikmeleri de en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmekte kararlıyız. Bunun için önümüzdeki dönemde bakanlıklarımızı ve belediyelerimizi seferber edeceğiz.Alanda bulunan bir genç kız, Başkan Erdoğan'ı görünce gözyaşlarına hâkim olamadı. Kızın ağlaması Başkan Erdoğan'ı duygulandırdı. Erdoğan genç kıza, "Ne olur ağlama ya, ağlama. Sen ağlıyorsun bizi de ağlatacaksın" ifadelerini kullandı.Miting alanında vatandaşların taşıdığı döviz ve pankartlar dikkat çekti. Onlardan birinde "6'lı masa nerede? Kemal nerede? Özgür yedi. Özgür nerede? DEM'lenmeye gitti. DEM nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu" yazıyordu. Bir başka dövizde ise "Uzaktan bir hoş gelir sedası. Tey tey diye Dadaşımın nidası, bana gelsin başın gözün gadası Reis" yazılıydı.(ERDOĞAN) Erzurum'a 21 yılda 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Şimdi de 20 bin kişi kapasiteli modern bir stat kazandırmak için hazırlıklara başladık. Palandöken Kayak Merkezi'miz ile Konaklı Kayak Merkezi'mizi birleştirecek projeyle Erzurum'un kış sporları hüviyetini güçlendireceğiz. Erzincan-Erzurum- Kars Hızlı Tren Hattı'nın proje çalışmalarında sona geldik.Erzurum'da Başkan Erdoğan'a sevgi gösterileri daha otobüsteyken başladı. Miting alanına giderken sık sık vatandaşların sevgi gösterileriyle kesilen otobüsü ilk karşılayan atlı cirit ekipleri oldu. Erdoğan kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncaklar dağıttı.