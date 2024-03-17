İzlanda’da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması! Felaketi yaşıyorlar: OHAL ilan edildi

OHAL İLAN EDİLDİ

İzlanda polisi bölgede olağanüstü hal ilan ettiklerini ve Sivil Savunma otoritesinin patlamanın boyutunu araştırmak için bir helikopter gönderdiğini söyledi. Yapılan açıklamada, 'Sahil Güvenlik helikopter ekibi gece Hagafell ve Stora-Skogfell arasındaki Sundhnukagigar serisinde patlama meydana gelen bölgeye bilim adamlarıyla birlikte uçtu. Uçuş, patlamanın boyutunu değerlendirmek üzere bilim adamlarıyla birlikte yapıldı' denildi. Patlamadan dakikalar önce IMO, sismik aktivitenin patlama ihtimalinin arttığına işaret ettiğini belirten bir bildiri yayınlamıştı.