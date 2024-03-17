Kıl payı yarışın üç ili

31 Mart yerel seçimleri için iki hafta gibi bir süre kalırken meydanlar iyice hareketlendi. Yalova, Giresun ve Karaman'da adaylar kıyasıya yarışıyor.Tüm Türkiye İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki seçimleri yakından takip ediyor. Özellikle İstanbul, Türkiye gündemine damgasını vuruyor. Ancak Anadolu şehirlerinde de kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Bu mücadelenin merkezi haline gelen üç ildeki durum da merakla bekliyor:Son iki yerel seçimin kuşkusuz en tartışmalı illerinden biri Yalova. 2014'te seçim 1 oy farkla bitti, itirazlar yapıldı, YSK kararı ile seçim yenilendi. 1 Haziran 2014'te yapılan ikinci seçimin sonucunu da 200 oy belirledi. 2019'da ise CHP'nin adayı sadece 613 farkla seçimi kazanmıştı. 31 Mart'ta AK Parti Yalova'da Mustafa Tutuk ile yarışa giriyor. CHP ise bu kez eski il başkanı Mehmet Gürel'i aday gösterdi. Anketler bu ilde yine kafa kafaya bir yarış öngörüyor.2019'da AK Parti kazandı. CHP'nin itirazı üzerine geçersiz oylar tekrar sayıldı. AK Parti'nin 319 oy farkla başkanlığı kazandığı kesinleşti. Anketler, 31 Mart'ta seçimin sonucunu yine yüzlerle ifade edilecek oyların belirleyeceğini ortaya koyuyor. 31 Mart'ta AK Parti mevcut Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile yarışa giriyor.Karaman da kıl payı illerin başında geliyor. Bu ilde Cumhur İttifakı partileri AK Parti ve MHP arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor. 2019 seçimlerinde MHP'nin adayı bin civarında bir oy farkıyla kazanmıştı. Bu seçimde de farkın çok az olacağı hesaplanıyor. MHP seçimde mevcut Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti de eski milletvekili Mevlüt Akgün ile yarışacak.