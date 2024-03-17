Murat Kurum İstanbul’un son 5 yılını özetledi: Beceriksiz yönetimin elinde fetret dönemini yaşıyor

İMAMOĞLU'NA METRO TEPKİSİ: YALAN SÖYLÜYOR

Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Çünkü mevcut CHP'li yönetim bu milleti trafik çilesine, ulaşım problemine mahkum etti. İstanbulluların bir yılının 288 saatini, ömrünün de 3 yılını trafikte heba ettiler. Metro ve metrobüs duraklarında, üst geçitlerde korku filmi yaşadık, her gün. Ve bırakın araç trafiğini çözmeyi, kilometrelerce uzayan yaya kuyruklarına yol açtılar. 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkmadılar. Mevcut CHP'li aday bir de ne yaptı? Rahmetli Kadir abimiz döneminde yaptığımız metroların temellerini 'Ben attım' diye yalan söylüyor. Hiç utanma, sıkılma, yüz kızarma yok."

Mevcut İBB yönetiminin açtığını iddia ettiği 47 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresinin bu dönemde yapıldığını kaydeden Kurum, "Bu yönetim 2019'da göreve geldiğinde Mahmutbey-Mecidiyeköy hattı yüzde 99 tamamlanmıştı. Yüzde 99'unu biz yapmışız, yüzde 1'ini o tamamlamış. Dudullu-Bostancı hattının yüzde 70'i tamamlanmıştı. Rumelihisarı fünikülerinin yüzde 50'si tamamlanmıştı. Yani 'Bitirdiğim' dediği proje sona gelmişti. Bir de bizim dönemimizde başlanan ama iptal ettirdiği projeler var ki onları saymaya kalksak sabaha kadar bitiremeyiz." diye konuştu.

Kurum, İstanbul'da israf edilen paralarla ulaşım probleminin çözülebileceğini, gençler için birçok kütüphane açılabileceğini dile getirdi.