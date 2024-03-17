Turgut Altınok Ankaralılara müjdeleri sıraladı! Mansur Yavaş’a bomba gönderme: Ankara’da yok ama Londra’da gören çok

Keçiören'in kentsel dönüşüm planlarını Büyükşehir Belediye Başkanının engellediğini hatırlatan Turgut Altınok, 31 Mart'tan sonra hızlı bir şekilde bu planları gerçekleştireceğini söyledi. Fatih Köprüsü'nün durumunu eleştiren Altınok, 2024'te bu köprüyü yıkmayı ve 4'er şeritli iki akstan oluşan yeni bir köprüyü birkaç ay içinde bitirmeyi planladığını açıkladı.

Havaalanı Metrosu yanında Etlik, Ovacık'a kadar metro ağını tamamlayacaklarını kaydeden Altınok, Keçiören'i de metro ağlarıyla öreceğini söyledi.

"ANKARA'DA YOK AMA LONDRA'DA GÖREN ÇOK"

CHP'nin Keçiörenlilerin hiç tanımadığı bir ismi aday gösterdiğini vurgulayan Altınok, Cumhur İttifakı Adayı Avukat Zafer Çoktan'ın ise Keçiören'in çocuğu olduğunu söyledi. Ankara'nın beş yılı boş yıl olduğunu ve Yavaş'ın Ankara'ya ara sıra uğradığını dile getiren Altınok, Yavaş'ın "Yol yapsaydım da trafik mi artsaydı?" dediğini de hatırlatarak, "Yol yapmayla trafik olur mu? Belediye başkanı Ankara'da değil ki. Ankara'ya ara sıra uğruyor. Cumhurbaşkanlığı hevesi, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara Büyükşehir adaylığı geliyor. Soruyorum, Ankara'nın sokaklarında gören var mı? Yok ama Londra sokaklarında gören çok" dedi.

31 Mart'ta "Hepimiz Türkiye'yiz" diyenlerin kazanacağını belirten Altınok, "Farklı partilerden birçok vatandaşımız da hizmet ettiğimizi biliyor ve 'sana oy vereceğiz' diyorlar" diye konuştu.

20 BİN KİŞİ EV SAHİBİ OLACAK

Altınok, 31 Mart'ta birlik beraberliği savunanların kazanacağını belirterek, ulaşım, trafik, altyapı problemlerini çözme sözünü yineledi. Emeklilere her saat olmak üzere, 18 yaş altı ve üniversite öğrencilere de ulaşımın ücretsiz olacağını, sosyal desteklerin artacağını, Yavaş döneminde yüzde 4'e düşen sosyal destekleri yüzde 8'e çıkaracağını, 400 lira et yardımını 2500 liraya yükselteceğini tekrarlayan Altınok, doğalgaz desteğini 500 liradan 1000 liraya çıkaracağını ve 4 ay vereceğini, emeklilere desteği 5 bin liraya çıkaracağını, ilkokul çocuklarına 200, ortaokula 300, lise öğrencilerine 500 lira kantin kart vereceğini söyledi.

İlk belediye meclisi toplantısında su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağını belirten Altınok, "Ankara'da işsizlik denilen bir problem bırakmayacağız. 20 bin vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Köylerimizi Avrupa köyleri gibi yapacağız. Köylerde su aboneliğinden ücret almayacağız. Metreküpü 50 kuruşa düşürüyoruz. Tarım ve hayvancılığı desteklemiş olacağız. Ankara'mızın kaybolan yılları, heba ve heder olan yıllarını 31 Mart'ta telafi edeceğiz" dedi.

Altınok, ayrıca yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılışına tüm vatandaşları davet etti.