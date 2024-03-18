Adalar AK Parti Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen projelerini tanıttı

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen, Büyükada'da bulunan Anadolu Kulübü'nde düzenlediği programla projelerini tanıttı. Tanıtım toplantısına AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker ile çok sayıda davetli katıldı. Adalar ilçesinin en temel belediyecilik hizmetlerinde bile sorunlar yaşadığını belirten Uğur Sina Şen, "Bugün Adalarda en temel belediyecilik hizmetlerinde bile sorunlar yaşandığı için afet riskleri ve tedbirlerini tartışmaya sıra gelmiyor, gelemiyor. Oysaki yakın zamanda ülke olarak yaşadıklarımız gösterdi ki, afetler bizi, sevdiklerimizi ve hayatı tehdit ediyor. İş işten geçmeden önce afetlere karşı daha dirençli bir adalar inşa etmek için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Bunun için ilçe afet müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, afet koordinasyon merkezinin kurulması, afet bilincinin oluşturulmasına yönelik toplumsal eğitimlerin verilmesi, afet konteyner sayılarının nüfus ihtiyacına göre planlanması ve sayılarının arttırılması gerekiyor" dedi.

SEDEF ADASI'NA DOĞALGAZ

Adalar'ın altyapısının güçlendirilmesine dikkat çeken Şen, "Adalarımızın altyapısını güçlendirmek ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çeşitli altyapı projeleri ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yol düzenlemeleri, asfalt çalışmaları, doğalgaz ve kanalizasyon çalışmaları ile su tesisatlarının yenilenmesi gibi altyapı hizmetlerini modern ve kaliteli bir şekilde sunarak, adalarımızın yaşam kalitesini artırmayı ve vatandaşlarımıza daha iyi bir çevre sağlamayı amaçlıyoruz. Öngörünüm projelerinin adaların kültür ve siluetine uygun olarak düzenlenmesi, tüm mahallelerimizde kanalizasyon ve yağmur suyu altyapılarının yenilenmesi, su hidratlarının yenilenmesi, asfalt çalışmaları ve Sedef Adası doğalgaz ve kanalizasyon çalışmasını yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ADALI 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Adalar'ın ulaşımla ilgili sorunlarına değinen Uğur Sina Şen, "Ulaşım adalar için hayati konuların başında geliyor. Hem deniz ulaşımı hem de Adalar içi ulaşım imkânlarının Adalıların ihtiyaçları doğrultusunda planlanması için adımlar atacak ve bu konuda paydaşlarımızı harekete geçireceğiz. Adalara ulaşım imkânlarının geliştirilmesi, deniz ulaşımı sefer saatlerinin vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre planlanması, deniz taşımacılığının desteklenmesi ve deniz araçlarının standartlarının yükseltilmesi, ada içerisinde ulaşım imkânlarının geliştirilmesi, 65 yaş üzeri adalı vatandaşlar için ücretsiz ulaşımın getirilmesi, Adakart aidatlarının sadece ilk kart müracaatında alınması, ada içi öğrenci servisleri ve otobüs güzergâhlarının genişletilmesi projelerimiz arasında yer almaktadır" açıklamasında bulundu.

MARİNA VE YENİLEBİLİR ENERJİLİ SOKAKLAR

Projelerini sıralayan Şen, "Adalarımız için hayata geçireceğimiz çevre dostu ve sürdürülebilir projelerle, yaşam kalitesini artırmayı ve doğal kaynaklarımızı korumayı hedefliyoruz. Bu kapsamda botanik Park, Adalar'daki tüm meydanların düzenlenmesi, Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'ya marina, başta yol aydınlatmaları olmak üzere pek çok alanda güneş panelleriyle alternatif enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını ve Büyükada Ayanikola mevkiinde küçük sanayi işletmelerinin bir araya toplanmasını planlıyoruz" dedi.

ADALAR BELELEDİYESİ HASTA NAKİL ARACI

Adalar'da sağlık konusunda önemli adımlar atacaklarını kaydeden Şen, "Adalarımızda yaşayan vatandaşların sağlık ve sosyal hayatlarını desteklemek amacıyla hayata geçireceğimiz projeler ile toplumun sağlık ve refahını ön planda tutuyoruz. Bağımlılık ile mücadele merkezi, kanser tarama aracı, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurulması, Adalar Belediyesi hasta nakil deniz aracının alınması projelerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

KISIRLAŞTIRMA VE ÇİPLEME

Sokak hayvanları konusunda projelerini anlatan Şen, "Adamızdaki her bir canın, canlının kıymetini bilmek gerekiyor. Adalarımızdaki sokak hayvanlarının bakımı ve sağlığına önem vererek, onların yaşam kalitesini artırmayı ve korunmalarını sağlayacağız. Rehabilitasyon merkezi ve veterinerlik hizmeti, 24 saat veterinerlik hizmetinin karşılanması, sokak hayvanlarının planlı kısırlaştırılması ve çiplenerek takibinin yapılması, merkezlerimizde bulunan minik dostlarımızın sahiplendirilmesi, mevcut hayvan barınak sayısı ve kapasitelerinin artırılarak ve şartlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır" açıklamasında bulundu.