Bu kadarına pes! Depremzedeye yardım kolisini 1 yıl sonra seçim için dağıttı

Safranbolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Elif Köse, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan, 11 ili kapsayan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen, deprem felaketin de mağdur olan kişilere dağıtmak için aldığı yardım kolilerinin bir kısmını depoda 1 yıl sakladıktan sonra, yerel seçimde oy kazanmak uğruna ilçede dağıtmaya başladı.AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Av. Ali Büyüközdemir " Bu kolilerin depremzedelere verilmek yerine, seçimlerde oy devşirmek adına Safranbolu'nun bir mahallesinde dağıtılması, Ne siyasi ahlaka ne de insanlığa sığmaz" dedi. Köse iddialara "Kalanlar ziyan olmasın diye ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" diyerek tatmin edici olmayan bir cevap verdi.