Proje kapsamında hayata geçirilen, Çanakkale ruhunu anlamak ve anlatmak için hazırlanan belgeselin galası 7 Mart'ta Pera Palas'ta gerçekleştirildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tarihi alanı Cumhuriyet'in 100. yılında yaklaşık 4 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi.Ailelerle yapılan ziyaretlerin her yıl arttığını belirten Kaşdemir, "Biz Çanakkale'deki müstesna topraklar olarak her ailenin gündemindeyiz, her Türk milletinin evladının kalbindeyiz. Çanakkale Türk milletinin kalbidir. Burası Türk milletinin buluştuğu bir noktadır. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Hem Türkiye'de hem de dünyada Çanakkale'yi bir buluşma noktası haline getirmek istiyoruz" dedi. Kaşdemir, alanda yapmış oldukları çalışmalarla gelen ziyaretçilerin daha uzun süre kalacağı bir çevre oluşturmak hedefinde olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:"Kalelerimizi restore ediyoruz, siperlerimizi ortaya çıkartıyoruz, tabyalarımızı elden geçiriyoruz. Ziyaretçilere tüm canlılığı ile Çanakkale ruhunu aktarmak istiyoruz. Çanakkale, Cumhuriyet'e giden yolun başlangıcıdır. Kurtuluş Savaşı'na olan inancın başladığı yerdir. Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de tarih sahnesine çıktığı yerdir. Mustafa Kemal'in yönettiği savaştaki hattı, yürüyüş rotası olarak düzenledik. Herkesi Çanakkale'ye davet ediyor, onlarla Çanakkale'de buluşmak istiyoruz. 'Çanakkale Ruhuna Selam' belgeseli de bu yolda atılmış önemli bir adımdır."