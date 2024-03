Çanakkale’de tarihi gün

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümüne katılmak üzere bugün Çanakkale'de olacak. Program saat 13:00'da Şehitler Abidesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çelenk koymasıyla başlayacak. Etkinlikler, bu yıl 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale' temasıyla gerçekleştirilecek. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla 18 Mart'ta yapılacak törenler için son hazırlıklar tamamlandı. Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirecek. SOLOTÜRK ise gösteri uçuşu yapacak. Törende ayrıca "Çanakkale-Ankara 27. Zafer Koşusu" kapsamında her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tarihi Alan'da bütün hazırlıkların tamamlandığını, zafer kutlamalarına hazır olduklarını söyledi. Her yıl olduğu gibi memleketin her bir köşesinden, bu milletin evlatlarının koşarak Çanakkale'ye atalarını anmaya geleceğini ifade eden Kaşdemir, "Çanakkale Tarihi Alanı tam bir açık hava müzesi olmuş durumda. O büyük kahramanlığa yaraşır hale gelmiş durumda. Tabii ki biz hala Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu müstesna toprakları göz bebeğimiz gibi koruyup kollayacağız. Çünkü Çanakkale ruhunun doğduğu bu müstesna topraklar, bizlere emanet ve biz bu emaneti, Çanakkale ruhunun doğduğu bu toprakları gelecek kuşaklara aktaracağız" diye konuştu.