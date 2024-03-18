CHP’li eski Bakan Talay: Koltuk uğruna DEM ile girilen ittifak ülkeye fayda sağlamaz

CHP'li eski Kültür-Turizm Bakanı ve Mersin Milletvekili İstemihan Talay, kısa süre önce CHP'nin Mersin'i DEM Parti'ye peşkeş çektiği yönünde açıklamalar yapmış, bu açıklamalar da Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. İstemihan Talay'dan yeni açıklama geldi. Talay, ülke gündemine oturan CHP'nin Mersin'i DEM Parti'ye peşkeş çektiği sözlerinin arkasında olduğunu savundu.

İstemihan Talay, "Hatta yaşanan bazı gelişmeler haklılığımı tescilliyor. CHP seçmeni milli bekamızın tartışma konusu yapılmasına müsamaha göstermez, göstermemeli. Suriye ve Irak'ta yaşanan olayları görüyoruz, yaşıyoruz. Emperyalistlerin bu topraklar üzerinde 100 yıllık kirli emelleri var. CHP'nin yeniden kurulma döneminde Genel Başkan Yardımcısıydım. Devletin kılcal damarlarını bilen birisi olarak yaşananları tehlikeli görüyorum. Ülkemizin milli birlik ve bütünlüğü her türlü tartışmanın üzerindedir. CHP, Türk milletinin varlığını tehlikeye atan hiçbir hesabın içerisinde olamaz. DEM Parti ile girilen ittifak bu ülkeye fayda sağlamaz" dedi.

'Garson Devlet Projesi'nde, Mersin'in hayati önemi var'

Suriye-Irak-İran ve Türkiye'yi de içerisine alan 'Garson Devlet Projesi'nde Mersin'in hayati önem taşıdığını belirten İstemihan Talay, "Bu sebeple uzun yıllardır bölgede demografik yapıyla oynanıyor. Geldikleri son aşama ise liman bölgesini siyasi olarak ele geçirmek. Bu sebeple DEM Parti Mersin'de Toroslar ve Akdeniz ilçelerini ısrarla istiyor. Mersin üzerinden 'garson devleti' dünyaya açmayı hedefliyorlar. Ancak bu millet tehdidi, tehlikeyi gördü. Mutlaka 31 Mart'ta gereğini yapar" diye konuştu.

'Koltuk paylaşıyorlar'

'Türk olarak anıldığını ve bundan utanç duyduğunu' söyleyen bir isim olan ve CHP'nin DEM Parti onayıyla Toroslar adayı gösterdiği Abdurrahman Yıldız, Türk ve Müslüman olmayı utanç vesilesi olarak nitelendirerek, geçtiğimiz seçimde de DEM Parti'nin o dönemki adı Yeşil Sol Parti adayları için Mersinlilerden oy istemişti.

Stratejik öneme sahip Akdeniz ilçesinde ise DEM Parti, İstiklal Marşı okumak istemediğini açık açık söyleyen ve okumayı reddederek okumayan Nuriye Arslan ve yurtdışına kaçan PKK'lı terörist Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni Hoşyar Sarıyıldız'ı aday gösterdi.

CHP'nin son dakikada Akdeniz Belediye Başkanlığı'na gösterdiği aday ise başvuruda dahi bulunmayan Nesibe Teker Hazim oldu. Seçim çalışmasını bile 'hava koşullarını bahane ederek' erteleyen ve asgari düzeyde tutan CHP'li aday Hazim'in yanı sıra CHP'li meclis üyesi adayları bile DEM Parti'nin belediye başkan adayları için açık açık çalışıyor, oy istiyor.

DEM Parti Büyükşehir seçimlerinde, CHP'yi destekleyecek. DEM Parti pazarlık görüşmelerinde, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki başkanlık koltuğunun yanı sıra mecliste grup kurmaya yetecek 14 meclis üyeliği de CHP listelerine yerleştirerek kabul ettiği belirtiliyor.