Çuval içinden 31 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Adana'da bir eve yapılan baskında, kilimlerin altına gizlenmiş çuvalda 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan K.A. (46), ifadesinde, "Tanımadığım biri, emaneten bıraktı" dedi.

HUZURUNUZ GURURUMUZDUR

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Huzurunuz Gururumuzdur' sloganıyla kentteki ruhsatsız silahları yakalamaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı.

EMANET…

Adrese operasyon düzenleyen polis, kilimlerin altına gizlenmiş çuvalda 31 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan 180 sürgü, 15 rampa, 12 icra yayı ve mili ele geçirdi. Operasyonda K.A., gözaltına alındı. K.A., ifadesinde, "Silah ve parçalar bana ait değil. Tanımadığım biri, emaneten bıraktı" dedi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen K.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.