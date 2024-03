İstanbul erken bayram yapacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen Giresunlu Hemşehri İftarı'na katıldı. İstanbulluların seçimlerde hizmetten ve eserden yana karar vereceğini söyleyen Kurum, 31 Mart gecesinin yeni bir İstanbul'un müjdecisi olacağını ifade etti. Kurum, "O gün kimse kaybetmeyecek ve o güne kimse mutsuz uyanmayacak. O gün İstanbul kazanacak. O gün İstanbul'un her ilçesi, her semti, her mahallesi, her sokağı kazanacak. İnşallah 31 Mart gecesini hep birlikte İstanbul'un bayramı haline getireceğiz ve bu bayram erken bir bayram olacak" dedi. İstanbul'un sorunlarını çözüme kavuşturmak için hızlıca harekete geçeceklerini belirten Kurum, şunları söyledi: "Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerimizle, otobanlarla, kavşaklarla, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla İstanbul'umuzu, İstanbullu hemşehrilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız. 31 Mart'ta tam olarak bunun seçimi olacak."