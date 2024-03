Ömer Selim Alan: Zonguldak hizmet mi istiyor patinaj yapmak mı?

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan soruları yanıtlayarak Zonguldak'ın değişmesi ve gelişmesi için herkesin oyuna talip olduklarını belirterek, yeni dönemde çok daha tecrübeli ve hizmetler konusunda kararlı bir Ömer Selim Alan olacağını söyledi.

Görev yaptığı beş senenin 2 yılı pandemi ile geçmesine rağmen şehrin vizyonunu değiştirecek hamleleri yaptıklarını, ikinci beş yılda çok daha önemli projelerin hayata geçireceklerini belirten Alan; "Zonguldak değişim istiyor. Her kesimden vatandaşımız ile kucaklaşıyor, görüşüyoruz. Herkes daha güzel, daha hızlı hizmeti istiyor. Vatandaşımızın hakkı. Hep birlikte yeni Zonguldak diyerek Ortaya bir iddia koyduk ve beş seneyi bitirdik. Asıl şimdi kente katma değer katacak, esnafımız, vatandaşımızın yüzünü güldürüp Zonguldak'ımızın çok daha yaşanabilir hale gelmesini sağlayacak projelerimiz var. Onların bazılarını açıkladık. Belediyemizin yaptığı ve artırarak yapacağı asli hizmetleri proje diye anlatmadık. Değişim büyük düşünmek ve kararlı davranmak ile olur" dedi.

Başkan Alan açıklamasında şunları söyledi: "Yeni dönem için daha büyük düşünüyor ve daha fazla kararlıyız. Çünkü Zonguldaklı hemşerilerimizin, bazı şeylerin değişmeye başlamasıyla gelecek için ümitlendiğini, umutlandığını, daha fazlasını da isteyebilecekleri bir belediyecilik olduğunu gördüklerine inanıyoruz. Gittiğimiz her yerde bunu duyuyoruz. Mutlu oluyoruz. İnancımız ve kararlılığımız artıyor. İdeolojik değil hizmet odaklı bakarsak Zonguldak kazanır. Pandemi ve deprem felaketine rağmen seçime 6 ay kala Fevkani Köprüsü'nü yıkmak ve diğer projelere başlamak, sahili bitirmek öyle kolay şeyler değil. Biz daha fazlasını yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımız da hangi siyasi partiye gönül verirse versin yapabileceğimizi gördüler. İdeolojik değil hizmet odaklı bakarsak Zonguldak kazanır. Yaptıklarımız ile bunu görüyoruz. Vatandaşlarımız hangi partili olursa olsun değişime bizimle inandı.

GENEL SEÇİM BAŞKA YEREL SEÇİM BAŞKA

AK Parti'ye oy vermemiş pek çok vatandaşımızdan destek görüyoruz. Tüm seçmenlerimiz genel seçimde görevlerini yaptı ama yerel seçim başka. Hizmet seçimi olmalı. Zonguldak'ı seviyorsak o zaman hepimiz bu hizmetlerde pay sahibi olabilmenin onurunu, gururunu yaşamalıyız. Genel seçimlerde AK Parti'ye oy vermemiş çok vatandaşımızdan bu destekleri açıkça görüyoruz. Kendilerine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Her partiden vatandaşlarımız var. Ayrıca arkadaşlar ben her kesimden, her siyasi partiden vatandaşımız ile sadece bugün görüşmüyorum. Kızılay'daki görevim döneminden itibaren önceliğimiz ideoloji değil hizmet oldu. Ben her zaman sokakta oldum. Sokak dışında olduğum yer ise Ankara oldu. Köprüye karşı çıkanlar memnun, Valilik yıkıldığında da aynı şey olacak. Biz büyük düşünüyoruz. Zonguldak'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için daha çok projemiz var. Zonguldak'ımız çok büyük bir değişim ve gelişim fırsatı yakaladı. Belediyemiz, üniversitemiz ile ulaşımı ve güzellikleri ile Zonguldak asıl şimdi cazip hale gelecek"

ESNAFIMIZ YENİ DÖNEME HAZIR OLSUN

Fevkani Köprüsü yıkılırken bazı esnafın direndiğini, karşı çıktığını belirten Alan; "O arkadaşlarımızın çoğu şimdi; 'Karşıydık ama iyi oldu' diyor. Bunlara benzer çok vatandaşımızdan aynı cevapları, teşekkürleri alıyoruz. Ama bazı şeyleri anlatamıyoruz. Bu da bizim kusurumuz olsun. Şimdi esnafımız için her değişim önemli. Biliyoruz. Anlıyoruz. Doğal olarak kimse kendi mevcut yerinden çıkmak istemez ama biz bu şehirde değişim ve yenilik getireceksek bunları yapmak zorundaydık. Ben değil başka bir arkadaşımızda olsa bunları yapmak zorundaydı. Bakın, emin olun bu köprüyü CHP'li bir belediye başkan arkadaşımız yıksa heykeli dikilirdi. Vatandaşımızı anlıyorum ama bizim de tek gayemiz hizmet ve yaşanabilir bir Zonguldak. Şimdi esnafımız malum sıkıntıda. Şehirde yaşanan bu değişim ve Zonguldak'ın ilgi merkezi olması ile birlikte esnafımızın yüzünü güldürecek adımlar atılacak. Kendimizi yeterince anlatamadığımızı gördük. Benim de hatalarım oldu ama daha tecrübeliyim" dedi.

DEĞİŞİM VE YENİLİK Mİ İSTİYORUZ PATİNAJ YAPAN BİR ZONGULDAK MI?

Alan, vatandaşların siyasi görüşünün ne olursa olsun doğru hizmetlerin karşılık bulduğunu belirterek; "Bu Zonguldak'ımızla ilgili bir seçim. Hizmetin seçimi. Siyasi parti seçiminden ziyade ya hep birlikte 'Yeni Zonguldak' diyerek hep birlikte çalışacağız ya da eski Zonguldak'a dönerek kaybettiğimiz yıllarda olduğu gibi patinaj yapacağız. Bunu niye söylüyorum? Doğdum doğalı bu vilayetteyim. Bu şehrin çok yılları böyle heba oldu gitti. Çok yıllarımızı kaybettik. Zonguldak olarak hak ettiğimiz belediyecilik hizmetlerini alamadık. Kazandım zannedenler de kaybettiler ama anlamaları çok uzun zaman aldı. Vatandaşımızın oyuna talibiz. Onlardan rica ediyoruz ve bizden yana olduklarını biliyoruz. Bütün vatandaşlarım hizmet istiyor. Hizmeti yapacak olanın da bizim olduğumuzu biliyorlar.

Vatandaşlarımız artık yerel seçim ile genel seçimin farkını daha iyi görüyor. Yetki ellerindeyken bir çivi çakamayanlarla zaman kaybı yaşandığını görüyorlar. Hizmet gelmedikten sonra daha çok öpüp sarılsak ne olacak. Bu güzel şehrimizin hizmete ve daha rekabetçi bir durum gelmesi gerekiyor. Bu Selim Alan meselesi değil. Birlikte kazanalım. Ben 7'den 70'e herkesle birlikte kazanmayı teklif ediyorum. Sandıktan daha güçlü, daha kararlı, daha çok elimizi güçlendirerek çıkalım ki başlayan yatırımlarımız devam etsin, yeni projeler hız kazansın. Politik görüşler ne olursa olsun. Vatandaşlar olarak imzamızı beş sene içinde çok daha yaşanabilir bir Zonguldak için atalım"